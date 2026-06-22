Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. Austria en el Mundial 2026

Messi, capitán y símbolo.

La Selección Argentina enfrenta este lunes a las 14 horas a Austria por la fecha 2 del Grupo J en el Mundial 2026. Un partido clave para el equipo de Lionel Scaloni, que quiere cerrar su clasificación a los 16avos del certamen. Un torneo en el que la albiceleste comenzó con el pie derecho, con un Lionel Messi superlativo que con su primer hat trick en una copa del mundo le dio la victoria 3 a 0 frente a Argelia.

Por su parte, Austria llega a este partido después de conseguir un triunfo fundamental contra Jordania por 3 a 1, que le permite quedar muy cerca de la clasificación más allá de lo que vaya a pasar en los siguientes encuentros, debido a la chance que existe de pasar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros (pasan ocho de los doce grupos que forma parte de este Mundial 2026).

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde frente a Austria

Si Argentina gana: un triunfo le permitirá al conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedar como líder absoluto del grupo con 6 unidades y asegurar su pase a la próxima instancia del torneo.

un triunfo le permitirá al conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedar como líder absoluto del grupo con 6 unidades y asegurar su pase a la próxima instancia del torneo. Si Argentina empata: el empate dejará a la Albiceleste con 4 puntos, igualando la línea de Austria. Sin embargo, conservará el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol.

el empate dejará a la Albiceleste con 4 puntos, igualando la línea de Austria. Sin embargo, conservará el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Si Argentina pierde: una caída dejará al seleccionado argentino con 3 puntos, mientras que Austria alcanzará las 6 unidades. Además, el equipo de Scaloni ya no tendrá posibilidades de finalizar en la cima del grupo, ya que no podrá imponerse a los europeos en los criterios de desempate.

La formación de la Selección Argentina

El conjunto albiceleste llega con confianza después de lo que ha sido un partido más que convincente frente a Argelia, por lo que el cambio obligado pasa por el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien se encuentra lesionado. Así las cosas, el once inicial será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Messi, capitán y símbolo.

El historial entre la Selección Argentina y Austria