Por qué no juega Julián Álvarez en la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Julián Álvarez en la Selección Argentina.

La Selección Argentina afrontará este lunes un partido clave frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Luego del triunfo en el debut ante Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará una nueva victoria que le permita quedar muy cerca de asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final y, al mismo tiempo, consolidarse como líder de la zona.

Sin embargo, en las horas previas al encuentro, una de las consultas más repetidas por los hinchas tiene que ver con la presencia de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid, una de las figuras de la histórica consagración en Qatar 2022, no será titular ante los austríacos y comenzaría el partido entre los relevos.

Por qué Julián Álvarez será suplente en la Selección Argentina ante Austria

La principal razón detrás de la decisión de Scaloni está vinculada al presente físico y futbolístico del atacante. Según lo trabajado por el cuerpo técnico durante los últimos entrenamientos, Álvarez llega con menos ritmo de competencia que Lautaro Martínez y por eso, el delantero del Inter aparece como el principal candidato para integrar el once inicial.

La situación no implica una lesión ni una molestia física de gravedad. Por el contrario, desde el entorno de la Selección entienden que el cordobés necesita sumar minutos progresivamente para recuperar sensaciones dentro de la cancha y llegar en plenitud a los cruces decisivos del torneo.

Por ese motivo, todo indica que la "Araña" volverá a tener participación durante el segundo tiempo, tal como ocurrió en el debut frente a Argelia, donde ingresó desde el banco y aportó movilidad en los metros finales.

Lautaro Martínez gana terreno en la delantera

La competencia entre ambos futbolistas se transformó en uno de los grandes debates de la era Scaloni. Ambos fueron piezas importantes en los últimos años y cuentan con características diferentes que le permiten al entrenador modificar el funcionamiento ofensivo según el rival.

Ante Austria, un equipo físicamente intenso y con gran despliegue por las bandas, el cuerpo técnico considera que el delantero del Inter puede ofrecer una referencia más fija dentro del área y potenciar las conexiones con Lionel Messi.

Julián Álvarez en la Selección Argentina.

La probable formación de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás González o Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Cuándo juega Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentarán este lunes 22 de junio desde las 14:00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El encuentro podrá verse a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium. Además, tendrá un valor histórico especial: será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, que hasta ahora solo se habían cruzado en amistosos internacionales.