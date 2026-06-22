El camino olvidado de Córdoba con el Alto Perú por donde viajaban comerciantes, soldados y revolucionarios

Entre antiguas postas, tradiciones centenarias y construcciones que atravesaron más de cuatro siglos, el norte de la provincia de Córdoba invita a recorrer uno de los circuitos de turismo histórico más importantes del país. Se trata del Camino Real al Alto Perú, una ruta histórica que durante la época colonial conectó el Virreinato del Río de la Plata con los territorios del actual Bolivia.

En el corazón de ese recorrido se encuentra la Estancia Jesuítica de Caroya, un lugar que resume buena parte de la historia argentina y que continúa cautivando a visitantes de todo el país.

Una ruta con más de 400 años de historia

El Camino Real fue mucho más que una vía de comunicación: por allí circularon mercancías, viajeros, tropas, noticias e ideas que contribuyeron al desarrollo económico y social de la región. Su trazado atravesó pueblos y parajes, dejando una huella que todavía puede descubrirse en las antiguas postas y edificios históricos que sobreviven a lo largo de sus 176 kilómetros.

Durante los siglos XVII y XVIII, el Camino Real se convirtió en el principal corredor comercial y cultural entre Buenos Aires y el Alto Perú. Además de facilitar el intercambio económico, fue escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia nacional, especialmente durante las luchas por la independencia.

Actualmente, el recorrido atraviesa localidades como Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate y Villa del Totoral, donde la historia convive con las tradiciones, la gastronomía regional y los paisajes característicos del norte cordobés. La propuesta turística busca precisamente rescatar ese patrimonio y poner en valor un itinerario asociado a esa parte de la identidad provincial.

La Estancia de Caroya, un símbolo del legado jesuítico

Fundada en 1616, la Estancia Jesuítica de Caroya fue la primera estancia organizada por la Compañía de Jesús en Córdoba y una clave para sostener las actividades educativas del antiguo Colegio Máximo, antecedente de la actual Universidad Nacional de Córdoba.

A lo largo de los siglos cumplió múltiples funciones: fue establecimiento productivo, residencia estudiantil, fábrica de armas durante las guerras de independencia y refugio para las familias friulanas que dieron origen a Colonia Caroya.

Su valor histórico y arquitectónico le valió el reconocimiento de la UNESCO, que en el año 2000 la incorporó al conjunto de las Estancias Jesuíticas de Córdoba declaradas Patrimonio de la Humanidad. Hoy funciona como museo y permite conocer de cerca objetos, documentos y espacios que reflejan más de cuatro siglos de historia.