Acciones del sector de los chips desploman, atraen a inversores a búsqueda de gangas tecnológicas

FOTO DE ARCHIVO: Se muestra una valla publicitaria de SpaceX el día de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite, en la ciudad de Nueva York.

Las acciones ​de las empresas estadounidenses de semiconductores caían el martes, pero el desplome inicial del mercado atraía a inversores en busca de gangas, lo que frenaba el descenso de otras empresas clave para el ‌repunte de la infraestructura de inteligencia artificial ‌que ha impulsado el mercado en los últimos años.

El índice Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, restaba un 1,4%, lo que supuso una pérdida de unos 680.000 millones de dólares en capitalización bursátil durante la sesión matinal del martes.

SpaceX, de Elon Musk, cotizó brevemente por debajo de los 2 billones de dólares en capitalización bursátil por primera vez desde su debut a principios de este mes, antes de repuntar y volver a terreno positivo.

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El sector tecnológico ha sufrido en los últimos días su primera gran ola de ventas en semanas, ​con el Nasdaq cayendo casi ⁠un 5% desde su máximo de cierre de principios de junio.

La empresa más valiosa del mundo, Nvidia, ‌vio cómo su capitalización bursátil caía por debajo de los 5 billones de dólares, con ⁠un descenso del 2,6%. Tanto ella como Tesla se encontraban ⁠entre las que más lastraban al Nasdaq.

Los fabricantes de chips, que han estado entre los mayores beneficiarios de la tendencia de la IA este año, registraban fuertes pérdidas, provocando un desplome del 6,3% en el índice ⁠Philadelphia SE Semiconductor. Micron, una de las empresas que más se había revalorizado en los últimos ​meses, bajó un 9%.

"La tendencia se ha caracterizado por una gran concentración y ‌ha estado impulsada por los flujos de capital, ‌lo que la hace vulnerable a cambios relativamente pequeños en la confianza del mercado", afirmó Ross Mayfield, ⁠analista de estrategia de inversión de Baird.

"No parece estar estrechamente vinculado a los fundamentos de la tendencia de la IA, sino más bien a la fuerte concentración y a las importantes entradas de capital en el sector tecnológico global durante los últimos meses, que ahora están empezando a revertirse", agregó.

Los fabricantes de chips de ​memoria —las acciones con ‌mejor rendimiento del S&P 500 en lo que va de año— descendían en la sesión: SanDisk caía un 12% y Western Digital, un 11%. Los fabricantes de chips de memoria de Corea del Sur también registraron fuertes pérdidas.

Las acciones de SpaceX ganaban un 1,7%, a 157 dólares, poco después de las 1440 GMT, tras haber caído a 147,11 dólares, su primer descenso por ⁠debajo del precio de su primer día de cotización, que fue de 150 dólares.

Otros pesos pesados tecnológicos operaban de forma dispar: Alphabet bajaba un 0,4%, Apple subía un 0,8% y Microsoft ganaba más de un 2%. Las acciones de empresas de software como Workday y Salesforce también mejoraban.

Conocidas comúnmente como "hiperescaladoras", estas empresas han destinado miles de millones a ampliar sus infraestructuras de IA, aunque sigue sin haber pruebas claras de que estos productos puedan generar rendimientos que justifiquen ese gasto.

Lauren Hyslop, gestora de inversiones de Mattioli Woods, afirmó que la caída se debió a un contexto ‌de tasas de interés más complicado y a las preocupaciones sobre la magnitud del capital necesario para financiar la siguiente fase de inversión en IA.

La salida a bolsa de SpaceX, que batió todos los récords, desató un frenesí bursátil durante su primera semana como empresa cotizada, pero las acciones se han desplomado en las últimas sesiones, lo que ha supuesto una pérdida de más de 600.000 millones de dólares en capitalización bursátil desde el miércoles.

"Yo sería ‌cauto a la hora de considerar esto como una segunda oportunidad de compra. La caída parece drástica en cuanto a su magnitud, pero estas oscilaciones no son inusuales para una acción con un flotante tan reducido", señaló Nic Puckrin, ‌de Coin Bureau.

Las acciones de ⁠la empresa siguen situándose más de un 10% por encima de su precio de salida a bolsa, de 135 dólares. SpaceX también anunció una emisión de bonos esta semana.

Las ​acciones tecnológicas, sensibles a las tasas, también se han visto afectadas por las expectativas de una política monetaria más restrictiva bajo la presidencia de Kevin Warsh en la Reserva Federal, sobre todo porque los datos económicos recientes apuntan a una economía resistente.

Con información de Reuters