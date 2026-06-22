Carney Chukwuemeka, la joya que eligió a Austria y rechazó a Inglaterra

La historia de la joya de Austria que rechazó a Inglaterra.

El fútbol de selecciones sumó un capítulo de peso en la previa de la Copa del Mundo 2026. Carney Chukwuemeka, talentoso mediocampista del Borussia Dortmund, sacudió los planes de los Tres Leones al rechazar formalmente las convocatorias de la selección mayor de Inglaterra para comprometerse definitivamente con Austria, el país que lo vio nacer.

Nacido en Viena en 2003 y de padres nigerianos, Chukwuemeka se crió en Northampton, Inglaterra. Formado en las academias de Northampton Town y Aston Villa, su despliegue físico y técnico como volante ofensivo llamó rápido la atención del Chelsea, que pagó una fortuna por su ficha en 2022 antes de que el jugador recalara en la Bundesliga con la camiseta del Dortmund.

A nivel juvenil, su carrera estuvo ligada por completo a la federación inglesa. Fue la gran figura y capitán del seleccionado de Inglaterra que se consagró campeón del Europeo Sub-19 en 2022, ganándose un lugar en el equipo ideal del torneo, y disputó el Mundial Sub-20 de 2023.

Pese a tener las puertas abiertas en el combinado conducido por Inglaterra, el futbolista de 22 años optó por un cambio de rumbo identitario. En marzo de 2026, la FIFA aprobó su solicitud para modificar su elegibilidad internacional a favor de Austria.

El impacto fue inmediato: debutó con gol frente a Ghana en un amistoso y el entrenador Ralf Rangnick no dudó en blindarlo metiéndolo en la lista definitiva para la cita mundialista de este año, que corta una racha de casi tres décadas de ausencias para el combinado austríaco.

Cómo ver Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar.

Televisión en vivo:

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