Pronóstico y estadísticas de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Portugal y Uzbekistán se enfrentan por la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un cruce de extrema necesidad, este martes en el Houston Stadium. Tras los resultados de la jornada inaugural, el grupo quedó al rojo vivo: el combinado europeo arranca con la obligación de sumar de a tres para acomodarse en la zona, mientras que los asiáticos buscan dar un golpe histórico para mantener encendidas sus chances de clasificación.

El elenco conducido por Roberto Martínez dejó un mar de dudas en su debut tras empatar 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, donde el gol inicial de João Neves no alcanzó para sostener la ventaja. Por su parte, Uzbekistán pagó caro su falta de efectividad en el estreno absoluto en una Copa del Mundo y sufrió una derrota por 3 a 1 a manos de Colombia, lo que reduce su margen de error en Texas.

Las campañas recientes exponen dinámicas competitivas muy sólidas pero con un presente inmediato de alta presión. Portugal arriba a este compromiso sosteniendo un andar respetable en su decena de presentaciones más recientes oficiales de la UEFA y amistosos, donde cosechó siete victorias, un empate y dos derrotas. A pesar de haber dominado la posesión en el debut con cifras récord, el conjunto luso arrastra cuestionamientos debido a la falta de profundidad y punch en los últimos metros.

Por el bando de Uzbekistán, el balance numérico en sus últimos diez compromisos destaca por un andamiaje colectivo muy duro que le permitió hacer historia en su confederación, acumulando seis triunfos, dos empates y dos caídas. El cuerpo técnico liderado en el plano táctico confía en recuperar la consistencia en el retroceso para contener la jerarquía de los atacantes europeos.

En la faceta de definición, el foco de atención absoluto en Portugal está puesto sobre la figura de su capitán Cristiano Ronaldo, quien busca romper su sequía en grandes citas y transformarse en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo distintas. Por el bando de Uzbekistán, las llaves del gol siguen bajo la responsabilidad de la experiencia de su delantero de referencia, Eldor Shomurodov, acompañado por la proyección de la joven promesa Abbosbek Fayzullaev.

El combinado centroasiático encara el duelo sin la presión del favoritismo pero con la ambición intacta de hacer historia. Apoyados en un bloque defensivo sumamente combativo para cerrar los caminos interiores, Uzbekistán intentará disputar con intensidad física la mitad de la cancha, replegar sus líneas de forma inteligente y explotar la velocidad de contragolpe para lastimar la zaga portuguesa.

Ficha del partido: Portugal vs. Uzbekistán