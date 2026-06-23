Néstor Lorenzo se la pudrió a los europeos para defender a Messi

Lionel Messi volvió a causar sensación en un campo de juego después de su doblete con la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino despertó la admiración de Néstor Lorenzo, DT argentino que dirige a Colombia, quien no sólo lo llenó de elogios sino que también cruzó a los medios europeos. El entrenador del elenco "Cafetero" que jugará ante Congo por el torneo con el objetivo de meterse en 16avos no se guardó nada sobre el hombre del Inter Miami que sigue haciendo historia.

Los elogios de Néstor Lorenzo a Messi y el palazo a los medios europeos

Lorenzo habló del momento que le pidieron votar para elegir a los mejores futbolistas del año y Lionel Messi no apareció en la lista. "Cuando me ofrecieron votar por los mejores jugadores del mundo... creo que era para una revista europea, elegí a Messi y me dijeron que no estaba ternado. Les dije '¿Cómo no está? Mientras Messi entre a un campo es uno de los mejores o el mejor", esbozó el estratega. A su vez, agregó que el nivel del astro en esta Copa del Mundo "no lo sorprende para nada".

Si bien el DT no aclaró si se refería o no a la votación para el Balón de Oro -que el diez ya ganó en ocho ocasiones-, lo cierto es que el argentino no apareció en la lista los últimos dos años después de su traspaso al Inter Miami de Estados Unidos a mediados del 2023 -año en que recibió el octavo-. Incluso siendo campeón con la "Albiceleste" de la Copa América 2024 en Estados Unidos, ni siquiera estuvo en consideración de la revista deportiva France Football. Cabe destacar que tampoco volvió a ganar el premio The Best de la FIFA que obtuvo en 2019, 2022 y 2023.

Cuándo juega Colombia vs. Congo por la fase de grupos del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo de Néstor Lorenzo se enfrenta al seleccionado africano este martes 23 de junio a las 23 horas de nuestro país por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro correspondiente al Grupo K del torneo tendrá lugar en el Estadio Akron de Guadalajara con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de DSports -y canal 109 de Flow-, además de la plataforma Paramount+.

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