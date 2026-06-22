Jonathan Blanco, el joven de 23 años que permaneció perdido durante 19 días en el monte chaqueño, logró mantenerse con vida alimentándose de la vegetación y bebiendo agua de un brazo del río, según reveló la fiscal de la causa, Ingrid Wenner, luego de su hallazgo. El joven había desaparecido el sábado 30 de mayo y fue encontrado este jueves durante un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y el trabajo de un drone equipado con sensor térmico. Estaba solo, deshidratado y desorientado, en un sector de difícil acceso debido a la densa vegetación que caracteriza a la región chaqueña.

En una conferencia de prensa, Wenner reconstruyó cómo fueron los días de supervivencia de Blanco en el monte. "Aparentemente, tomaba agua del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación", explicó la funcionaria judicial, al describir las condiciones extremas en las que fue encontrado. Tras ser rescatado, Jonathan fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde quedó internado bajo observación médica y recibió asistencia en salud mental, ya que presentaba signos de shock y un problema de salud mental preexistente, según detalló la fiscal.

La hipótesis del accidente y el hallazgo con drone

Respecto de la investigación, Wenner explicó que la principal hipótesis sobre la desaparición apunta a un accidente. Según indicó, Blanco habría perdido su teléfono celular y salió a buscarlo, pero luego ya no consiguió regresar por sus propios medios. En ese sentido, aclaró que "no hay indicios de participación de terceras personas". El joven fue encontrado en medio del monte, con la misma ropa que llevaba cuando desapareció: un buzo negro y bordó y un pantalón negro, según informaron medios locales. Un detalle importante es que llevaba puestos sus anteojos, un aspecto que preocupaba a su familia, ya que el joven tiene una visión muy reducida y necesita usarlos para poder manejarse.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, reveló que el joven presenta algunos rasguños y heridas superficiales, lesiones que son compatibles con haber permanecido varios días en una zona de monte. A su vez, Romero remarcó que en términos generales lo encontraron bien: "Estaba lúcido, consciente y circulando de forma errática", reveló sobre su comportamiento al momento del hallazgo. En las imágenes difundidas por las autoridades se lo observa del otro lado de un curso de agua, sonriendo, junto a los agentes que participaron del operativo de rescate.

El reencuentro con la familia

Después del reencuentro, Mariel, hermana del joven, contó cómo fue volver a verlo tras casi tres semanas de incertidumbre y reconoció que, en un primer momento, le costó identificarlo por el estado en el que se encontraba. "Me costó reconocerlo. Está un poquito quemado, con picaduras, y tiene un poquito de chivita. Tiene el pelo más largo, sucio. Pero sí, es Jonathan", expresó al agradecer el trabajo realizado por quienes participaron de la búsqueda. La familia había mantenido la esperanza durante todos los días que duró el operativo, que incluyó rastrillajes terrestres y aéreos en una zona de difícil acceso.

Las primeras informaciones indicaron que se encontraba en buen estado general, sin embargo, tras ser rescatado fue trasladado en una camilla al Hospital de Fontana, donde le realizarían estudios médicos para verificar su bienestar. La fiscal indicó que, al momento del rescate, el joven estaba en estado de shock y que lo estabilizaron en la sala del Hospital Perrando. "Hay que respetar este tiempo de las víctimas", sostuvo Wenner, en referencia al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra Blanco luego de su prolongada experiencia en el monte.

Un rescate que movilizó a toda la provincia

El operativo de búsqueda de Jonathan Blanco movilizó a efectivos de la Policía del Chaco, bomberos y personal de defensa civil, que recorrieron durante días la zona montuosa sin perder la esperanza de encontrarlo con vida. La utilización del drone con sensor térmico resultó clave para localizar al joven, ya que permitió detectar su calor corporal en medio de la espesa vegetación. Este tipo de tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para los rescates en zonas de difícil acceso, donde los rastrillajes tradicionales suelen ser insuficientes.

El caso de Jonathan Blanco conmovió a toda la provincia de Chaco y generó una enorme expectativa en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron información sobre su paradero y ofrecieron colaboración para las tareas de búsqueda. Finalmente, el final feliz llegó después de 19 días de angustia, cuando el joven fue encontrado con vida y pudo reencontrarse con su familia, que nunca dejó de creer en su regreso.