De qué cuadro es Facundo Medina, defensor de la Selección Argentina

Facundo Medina con la Selección Argentina.

Facundo Medina es un jugador que se convirtió en una pieza clave en la Selección Argentina, pero que por mucho tiempo fue seguido por Lionel Scaloni debido a lo que le podía aportar en el sector izquierdo de la defensa. Un futbolista con un origen humilde, que creció en Villa Fiorito, tuvo que pelearla para poder consolidarse en primera división y consiguió triunfar en Francia.

Y cuando era defensor del Lens ya empezó a tener sus primeras chances como parte de las convocatorias del equipo de Scaloni, aunque no pudo entrar en la lista del Mundial 2022. No obstante, la vida siempre da revancha y el jugador finalmente pudo meterse entre los nombres elegidos para el Mundial 2026. Una historia de mucha resiliencia, con un club donde tiene puesto su corazón.

De qué equipo es hincha Facundo Medina

El futbolista Facundo Medina es hincha de River Plate. Hizo todas sus inferiores en el Millonario, aunque no logró consolidarse en la institución de Núñez. "Arranqué en River a los 10/11 años y ellos me criaron. Antes era un cabeza de termo, peor menos y más que ahora. Me educaron mucho, me bancaron lo que hice mal, me corrigieron y va a ser por mucho tiempo más mi casa porque es donde me formaron y me crié", expresó en una entrevista al recordar su paso.

Lo cierto es que en el "Millonario" apenas disputó tres amistosos y fue suplente en cuatro oficiales, por lo que decidió cambiar de aire y pasar a Talleres de Córdoba en 2018, una decisión fundamental en su carrera. "Sabía que si salía de River iba a triunfar. Estaba confiado y se lo dije a mi representante: quería jugar y aunque muchos en mi familia estaban en desacuerdo, lo sentí así y acepté la oferta", sostuvo Medina, al que Talleres le compró el 65% del pase en 900 mil dólares.

Facundo Medina con la camiseta de River en un amistoso contra Olimpia, uno de los pocos partidos no oficiales que disputó en el club.

Una infancia difícil y una vida de superación

Durante su niñez en Villa Fiorito, atravesó una situación económica compleja que lo llevó a comenzar a trabajar a los 12 años, recolectando cartón junto a miembros de su familia. En distintas entrevistas, el futbolista recordó esa etapa como un tiempo de aprendizaje, sacrificio y unión familiar, mientras mantenía intacto su sueño de llegar al profesionalismo. Y jugar el Mundial 2026 fue una recompenza a todo ese camino recorrido. "No dejen de soñar nunca, por favor", dijo el futbolista en la previa a la Copa del Mundo.