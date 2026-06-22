Sudáfrica y Corea del Sur buscan la victoria en un decisivo enfrentamiento del Grupo A

FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra Sudáfrica

​Sudáfrica y Corea del Sur buscan la victoria en su decisivo choque del Grupo A del Mundial que se disputará ‌el miércoles en Monterrey, donde ‌estilos de juego similares podrían ofrecer un espectáculo llamativo.

México, coanfitrión del torneo, que se enfrenta a la República Checa en Ciudad de México al mismo tiempo, ya se ha asegurado el primer puesto del grupo tras vencer a Sudáfrica y a Corea del Sur, pero la clasificación para los dieciseisavos de final sigue abierta para el ​resto de los participantes ⁠del grupo, ya sea como segundos clasificados o, si consiguen ‌suficientes puntos, como uno de los ocho mejores terceros ⁠de los doce grupos de la ⁠primera ronda.

Corea del Sur, que suma tres puntos tras vencer a la República Checa en la jornada inaugural del torneo, se encuentra en una ⁠posición muy superior a la de Sudáfrica, que solo tiene ​un punto después de que un penal ‌en los últimos minutos les permitiera ‌conseguir un empate con la República Checa en Atlanta el pasado ⁠jueves.

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La ambición declarada de Sudáfrica para este torneo es evitar la eliminación temprana, tras haber fracasado en sus participaciones anteriores, incluso como anfitriona hace 16 años, pero se encuentran ante las cuerdas después ​de algunas ‌tácticas cuestionables.

El planteamiento defensivo frente a México contrastaba con su habitual estilo ofensivo y, sumado a la presión del momento, Sudáfrica se vio completamente superada en la derrota en el partido inaugural del torneo. Sin embargo, mejoraron notablemente en ⁠la segunda mitad contra la República Checa, donde contaron con un amplio abanico de jugadores ofensivos en el campo.

Un planteamiento rápido y dinámico, utilizando las bandas pero también intentando penetrar por el centro del campo, es similar al que probablemente empleará Corea del Sur, y la perspectiva de dos equipos atacándose mutuamente en un duelo cuerpo a cuerpo podría ser un ‌espectáculo refrescante en un torneo donde muchos equipos se repliegan y esperan la transición para crear sus oportunidades de gol.

Sudáfrica, sin embargo, tendrá que prescindir de su figura clave en el mediocampo, Teboho Mokoena, quien no puede jugar tras recibir su segunda tarjeta amarilla en dos partidos ‌la semana pasada, y del veterano creador de juego Themba Zwane, también suspendido tras ser expulsado durante el partido frente a México y recibir una ‌sanción de tres ⁠partidos.

"No podemos estar pensando en qué jugadores clave no jugarán, porque eso podría hacernos confiarnos", dijo el entrenador ​de Corea del Sur, Hong Myung-bo.

"He visto sus dos partidos hasta ahora y tienen buena velocidad. Tenemos que estar bien organizados frente a ellos".

(Texto de Mark Gleeson en Atlanta; Edición en Español de Manuel Farías)