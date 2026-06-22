Dónde queda Austria, país rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Austria.

El Mundial 2026 ya comienza a generar expectativas y análisis entre los fanáticos del fútbol. En ese escenario, Austria es uno de los rivales más importantes que enfrentará este martes la Selección Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos, en un duelo que podría definir el liderazgo del Grupo J.

Si bien no suele ocupar el centro de la escena futbolística mundial, el país europeo llega a la máxima cita del deporte con una generación consolidada y una actualidad que lo posiciona como uno de los equipos más competitivos del continente. Pero, además de su presente deportivo, Austria es una nación con una rica historia, una economía sólida y una geografía que la convierten en una de las más importantes de Europa Central.

Dónde queda Austria y cuáles son sus principales características

Austria es un país ubicado en el corazón de Europa. Tiene una superficie de 83.882 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 9,2 millones de habitantes. Su capital es Viena, considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo y uno de los grandes centros culturales del continente.

La nación limita con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein, una ubicación estratégica que históricamente la convirtió en un puente entre Europa Occidental y Europa Oriental.

El alemán es su idioma oficial y forma parte de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1995. Además, integra el espacio Schengen desde 1997 y utiliza el euro como moneda desde 1999.

Austria es una república parlamentaria federal compuesta por nueve estados federados. Su sistema político combina la figura de un presidente como jefe de Estado y un canciller que encabeza el Gobierno.

Un país marcado por los Alpes, el Danubio y su pasado imperial

La geografía austríaca está dominada por los Alpes, que cubren cerca del 60% de su territorio. Esta cadena montañosa atraviesa gran parte del país y le otorga algunos de los paisajes más reconocidos de Europa, con picos nevados, lagos glaciares y profundos valles que impulsan el turismo y los deportes de invierno.

Otro elemento clave es el río Danubio, una de las vías fluviales más importantes del continente. El curso de agua atraviesa ciudades como Viena y Linz, y desde hace siglos funciona como una arteria fundamental para el comercio y la comunicación entre Europa Central y Europa del Este.

Austria.

La historia de Austria también explica buena parte de su relevancia continental. Durante la Edad Media fue uno de los centros políticos del Sacro Imperio Romano Germánico. Más tarde, en 1804, nació el Imperio Austríaco, que se transformó en 1867 en el Imperio Austrohúngaro, una de las potencias más influyentes del siglo XIX.

Luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, aquel imperio se disolvió y Austria se convirtió en una república independiente en 1918, lo que inició una nueva etapa de su desarrollo político y económico.

Una economía fuerte y una selección que vuelve a ilusionarse

Austria posee una de las economías más desarrolladas de Europa Central. Según datos de la Unión Europea, ocupa el quinto puesto entre los países miembros en términos de Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, con un promedio de 45.700 euros anuales, por encima de la media comunitaria.

La industria metalúrgica, la fabricación de maquinaria, la producción química y el turismo constituyen algunos de los pilares de su economía. Ciudades históricas como Viena y Salzburgo, junto con los paisajes alpinos, atraen millones de visitantes cada año.

Selección de Austria.

En el plano futbolístico, Austria buscará recuperar parte del protagonismo que tuvo durante la primera mitad del siglo XX. Su mejor actuación en un Mundial fue el tercer puesto obtenido en 1954, mientras que alcanzó el cuarto lugar en 1934.

Su última participación mundialista había sido en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos. Ahora regresa después de casi 30 años con una generación experimentada, integrada en gran medida por futbolistas que se desempeñan en la Bundesliga alemana.

Después de disputar de manera consecutiva las últimas tres Eurocopas y lograr una clasificación cómoda al Mundial 2026, Austria aparece como el rival más exigente para Argentina en la pelea por el primer puesto del grupo.