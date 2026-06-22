Ver Argentina vs. Austria en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección busca un nuevo triunfo.

La Selección Argentina se enfrenta este lunes 22 de junio a las 14 horas a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni llega entonado desde lo futbolístico después de golear por 3 a 0 a Argelia en el debut con tres goles de Lionel Messi, en una formidable actuación individual del astro rosarino, quien por primera convirtió un hat trick en copas del mundo y alcanzó a Miroslav Klose como máximo anotador del torneo con 16 conquistas.

No obstante, hay que hablar en general de lo que ha sido una destacada actuación del equipo, con niveles realment muy destacados. Un mediocampo que funcionó a la perfección y jugadores que están a un nivel por encima de lo que suelen demostrar a nivel clubes. Tal fue el caso de Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, dos valuartes que estuvieron en un nivel extraordinario.

Por dónde ver Argentina contra Austria

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Argentina y Argelia será transmitido por DSports, Flow, Paramount+ y TV Pública, TyC Sports, Disney+ a través del plan Premium y Telefe.

El planteo que prepara Lionel Scaloni

De cara a lo que será el encuentro ante Austria, Scaloni pensó en algunos movimientos. En el lugar del lateral derecho, Nahuel Molina parece llegar en mejores condiciones para arrebatarle la titularidad a Gonzalo Montiel en la banda, en un puesto en donde el defensor del Atlético Madrid ganaría consideración para ser titular siempre que esté mejor.

Nico González pelea por entrar.

Por otra parte, Lautaro Martínez arrancó desde el inicio el encuentro ante Argelia, pero Julián Álvarez ingresó rápidamente en el segundo tiempo y dejó buenas sensaciones desde lo físico. "La Araña" había llegado con una inflamación en el tobillo izquierdo y por eso el cuerpo técnico decidió llevarlo de manera gradual, por lo que frente a los africanos solo jugó unos minutos. No obstante, estando bien arrancaría de titular.

La mayor duda sigue estando en la elección del cuarto mediocampista. Thiago Almada fue quien ocupó ese lugar junto a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, aunque no terminó de ganarse el lugar. Y quien presiona para meterse en la disputa es Nicolás González, un jugador del gusto del entrenador que puede llegar a pelear para meterse en el once.