Este domingo, Colombia vive una jornada decisiva: más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor de Gustavo Petro. Los dos candidatos que llegaron con chances son el ultraderechista Abelardo De la Espriella, que se impuso en la primera vuelta con un 43,8% de los votos, y el izquierdista Iván Cepeda, segundo con un 41%.

La contienda electoral enfrenta a De la Espriella, un abogado antisistema de 47 años respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump y admirador de representantes de ultraderecha latinoamericanos, como Nayib Bukele y Javier Milei, contra Iván Cepeda, un filósofo de 63 años, reconocido defensor de los derechos humanos y aliado clave del presidente saliente de izquierda.

De la Espriella se mostró activo desde temprano en las redes sociales y en un mensaje llamó a "votar temprano", con "ardentía y pasión".

Pasado el mediodía, votó Cepeda y pidió que "triunfe la democracia". Al mismo tiempo advirtió que van a hacer una "observación escrupulosa y meticulosa del resultado".

Sin posibilidad de reelección, Petro concluye su mandato con una alta popularidad en los sectores bajos gracias a mejoras en el empleo, salarios y reducción de la pobreza. No obstante, el descontento por la inseguridad y el estancamiento de las negociaciones de paz con las guerrillas que siguieron en armas tras el acuerdo de 2016 alimentaron el deseo de un cambio drástico en amplios sectores de la población.

De la Espriella, ciudadano estadounidense naturalizado, llega con una leve ventaja: el polémico candidato realiza sus actos bajo chaleco antibalas y promete combatir sin tregua al narcotráfico con el apoyo de Washington e Israel.

Con una campaña electoral similar a la que realizó La Libertad Avanza (LLA) en Argentina en 2023, las propuestas del representante del movimiento Defensores de la Patria destacan la dolarización de la economía, el impulso al fracking, un recorte estatal del 40% y la construcción de megacárceles subterráneas. "A Colombia la voy a defender por la razón o por la fuerza", advirtió el polémico candidato, quien también acumula denuncias por comentarios machistas y homófobos.

Por su parte, Cepeda representa la continuidad de la agenda social y ambiental del oficialismo, aunque se mostró dispuesto a revisar las estrategias de seguridad de la actual administración para captar al votante moderado. El candidato izquierdista del movimiento Pacto Histórico e hijo de un líder comunista asesinado, mantiene un discurso firme de soberanía frente a Estados Unidos, calificando a Trump como un "magnate convicto".

Elecciones en Colombia: el respaldo de Trump y Estados Unidos a De la Espriella

Esta contienda electoral crucial se encuentra enmarcada por el respaldo que recibió De la Espriella por parte de Trump, quien calificó a Cepeda de “marxista de izquierda radical”. El presidente estadounidense escribió en su red Truth Social que "los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, que si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos detrás de él".

Al candidato de la derecha se le conoce por emprender acciones legales contra sus oponentes, incluidos periodistas. Luego de que algunos legisladores republicanos manifestaran su apoyo, el abogado empezó a advertir de que iría por cualquiera que se le opusiera, con la ayuda del gobierno estadounidense.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, emitió un memorándum en el que afirmaba que la presencia de un activista progresista residente en Arizona, Beto Coral, interfería con la política exterior de EE. UU. después de que el activista criticara a De la Espriella. Coral, de 40 años, fue detenido el martes por las autoridades de inmigración de EE. UU., una medida que han condenado los demócratas del Congreso y las organizaciones de derechos humanos.

En las últimas horas, tanto en su cuenta de X como en una rueda de prensa, la congresista republicana y miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el 27.° distrito de Florida, María Elvira Salazar, reafirmó su postura: “Como representante de miles de colombianos en el sur de la Florida, no me voy a quedar callada mientras el ala socialista del Partido Demócrata intenta desacreditar a Abelardo de la Espriella e influir en una elección que solo le pertenece al pueblo colombiano”, aseguró.

“Hay momentos en la historia en los que una nación tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Hoy es uno de esos días para Colombia”, manifestó Salazar, al tiempo que invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y a involucrarse activamente en las decisiones que afectan el destino del país.

La congresista insistió en la necesidad de que los colombianos participen en los procesos democráticos y mantengan firmes sus principios. “Salgan a votar. Defiendan sus convicciones. Y nunca renuncien al sueño de construir el país que se merecen”, expresó en su mensaje.