Qué es un hat trick en el Mundial 2026

Lionel Messi y un hito muy especial.

El Mundial 2026 ya está en marcha y marca un antes y un después en la historia de la máxima competencia del fútbol. Por primera vez participan 48 selecciones nacionales, una expansión que aumentó la cantidad de partidos, amplió las oportunidades para equipos de distintas confederaciones y modificó el formato tradicional que había acompañado al torneo durante décadas. La cita mundialista también tiene otra particularidad inédita: se desarrolla de manera conjunta en tres países, con sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

La magnitud del torneo ha generado una expectativa sin precedentes. Estadios repletos, miles de aficionados recorriendo Norteamérica y figuras de talla mundial convierten cada jornada en un espectáculo global. En este escenario aparecen actuaciones individuales capaces de quedar grabadas en la memoria colectiva, como ocurrió con Lionel Messi en el debut de Argentina. El capitán albiceleste fue protagonista de una exhibición que volvió a poner en primer plano un término muy conocido en el fútbol: el hat trick.

Cuál es el significado de hat trick en el fútbol

Un hat trick es una expresión utilizada en el fútbol para describir la acción de un jugador que anota tres goles en un mismo partido. No importa si los tantos se convierten con el pie, de cabeza, de penal o en diferentes momentos del encuentro; mientras sean tres anotaciones del mismo futbolista en un solo juego, se considera oficialmente un hat trick.

El término tiene origen en otros deportes británicos del siglo XIX, especialmente en el cricket, pero con el paso del tiempo fue adoptado por el fútbol y se convirtió en una de las marcas individuales más valoradas. Lograr un triplete en una Copa del Mundo tiene un significado aún mayor debido al nivel de exigencia, la presión y la calidad de los rivales que participan en el torneo.

El histórico hat trick de Messi ante Argelia

Messi festejó su primer hat trick mundialista.

La actuación de Messi frente a Argelia quedó rápidamente grabada en la historia del Mundial. El capitán argentino marcó los tres tantos de la victoria y consiguió el primer hat trick de su carrera en una Copa del Mundo. La repercusión fue inmediata. Medios de distintos países destacaron que el rosarino volvió a asumir el liderazgo de Argentina en un momento clave y muchos calificaron su actuación como una de las mejores de la primera jornada del certamen. Las publicaciones internacionales resaltaron que, pese al paso de los años, Messi continúa siendo determinante en la máxima cita del fútbol mundial.