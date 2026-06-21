Los japoneses en el Mundial 2026 ya parecen argentinos: cumbia villera y aliento total

Los videos de los japoneses bailando y alentando casi como argentinos.

Los videos de los hinchas de Japón en el Mundial 2026 son cada vez mejores y más divertidos, con momentos "a lo Argentina" que resultan realmente llamativos. Con el transcurrir de los días en el torneo, cada vez son más las grabaciones virales que llegan desde los tres país organizadores: Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, los fanáticos nipones bailaron cumbia villera y cantaron canciones bien "nuestras".

Los asiáticos demostraron que no le tienen miedo a nada. De hecho, escucharon temas argentinos y se pusieron a bailar y a cantar como si los conocieran de toda la vida. Con sus camisetas, banderas, tatuajes y rituales más del propios del fútbol sudamericano en general, saltaron y no pararon de alentar a la sorprendente Selección dirigida por Hajime Moriyasu. Fue el mismo director técnico que también llamó la atención en los últimos días al pedirles selfies a algunas estrellas rivales, como por ejemplo el goleador inglés Harry Kane.

Japón llegó al Mundial 2026 como uno de los Seleccionados candidatos a ser revelación y, por el momento, no defrauda ni mucho menos. En su debut en el Grupo F, le empató 2-2 a una potencia histórica como Países Bajos (ex Holanda) luego de ir dos veces en desventaja en el resultado. Más tarde, aplastó por 4-0 a Túnez en su segunda presentación y ya está casi clasificado a los 16avos de final. No obstante, no se conforma con ello e irá por el liderazgo definitivo de la zona cuando choque con Suecia en la última jornada de la fase inicial.

Los videos de los japoneses bailando y alentando casi como argentinos.

Los videos de los hinchas de Japón "como argentinos" en el Mundial 2026

También festejaron en su país en el cruce de Shibuya, Tokio

Los partidos de Japón en el Mundial 2026