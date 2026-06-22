Una década de caos: Reino Unido se prepara para su séptimo primer ministro

Imagen del Parlamento británico en Westminster, Londres, Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció ​el lunes que dimitirá, allanando el camino para que el país tenga su séptimo líder en 10 años.

El caos se remonta al referéndum sobre el Brexit, del que el martes se cumplen exactamente diez años.

En los años transcurridos desde la votación, Reino Unido ha intentado trazar su propio camino, ‌pero ha tenido dificultades para impulsar su economía de bajo crecimiento, ‌lastrada por una elevada deuda y unos gastos sociales cada vez mayores, en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica.

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JUNIO 2016: REINO UNIDO VOTA A FAVOR DEL BREXIT, PRIMER MINISTRO CAMERON DIMITE

Los británicos causan una conmoción mundial al votar por un 52% frente a un 48% a favor de abandonar la Unión Europea, sumiendo al país en su mayor crisis política desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro conservador David Cameron dimite y el partido elige a Theresa May para sucederle.

JUNIO 2017: FALLIDA APUESTA DE ELECCIONES ANTICIPADAS

Con una gran ventaja en los sondeos y con el objetivo de conseguir una mayoría más amplia en el Parlamento para sacar adelante la legislación sobre el Brexit, May convoca elecciones anticipadas. Los conservadores pierden su mayoría y forman gobierno tras llegar a un acuerdo con el Partido Unionista Democrático de Irlanda del ​Norte, favorable a la permanencia en Reino Unido.

MAYO ⁠2019: PARÁLISIS DEL BREXIT, MAY DIMITE, JOHNSON TOMA EL RELEVO

May dimite tras no conseguir salir del punto muerto parlamentario sobre cómo debe salir Reino Unido de la ‌UE. Boris Johnson, una de las principales figuras de la campaña a favor del Brexit, gana las primarias del Partido Conservador ⁠para sucederla.

DICIEMBRE 2019: JOHNSON LIDERA VICTORIA CONSERVADORA APLASTANTE

Con el Parlamento paralizado por el Brexit, Johnson convoca ⁠elecciones anticipadas. Con el lema "Get Brexit Done" ("Completemos el Brexit"), lleva a los conservadores a su mayor victoria electoral desde el triunfo aplastante de Margaret Thatcher en 1987.

ENERO 2020: EL BREXIT SE HACE REALIDAD

Johnson aprovecha su mandato para sacar adelante un acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento y en Bruselas, y Reino Unido sale de la ⁠UE el 31 de enero de 2020, convirtiéndose en el primer Estado en retirarse del bloque.

JULIO 2022: JOHNSON ES DERROCADO

Johnson lidera Reino Unido durante ​la pandemia de COVID-19 —llegando incluso a ser hospitalizado él mismo a causa de la enfermedad—, pero una larga lista ‌de escándalos y errores resulta insostenible y dimite tras una revuelta ministerial.

SEPTIEMBRE 2022: ‌CAÓTICO MANDATO DE TRUSS

Liz Truss se impone a Rishi Sunak en la carrera por suceder a Johnson. Su "minipresupuesto", que incluye recortes fiscales sin financiación, asusta ⁠a los mercados financieros, lo que provoca un fuerte aumento de los costos de financiación y empaña aún más la reputación de Reino Unido en materia de estabilidad política y fiscal. Solo dura 44 días en el cargo antes de anunciar su dimisión.

OCTUBRE 2022: SUNAK SE CONVIERTE EN PRIMER MINISTRO

Sunak asume el cargo como tercer primer ministro británico en otros tantos meses, comprometiéndose a restablecer la estabilidad en el Gobierno. Formula cinco compromisos clave centrados en la economía, la lucha contra la inmigración ilegal y la ​mejora del sistema sanitario. ‌En febrero de 2023, Sunak alcanza un acuerdo con la UE sobre las normas comerciales para Irlanda del Norte, lo que mejora las relaciones con el bloque.

MAYO 2024: SUNAK CONVOCA ELECCIONES

Con una desventaja de unos 20 puntos respecto al Partido Laborista en las encuestas, Sunak convoca elecciones para el 4 de julio.

JULIO 2024: STARMER SE CONVIERTE EN PRIMER MINISTRO

"Dijimos que pondríamos fin al caos y lo haremos", declaró Keir Starmer, líder del Partido Laborista, ante sus seguidores el 5 de julio de 2024, tras ganar las elecciones por mayoría aplastante, aunque con el porcentaje de voto más ⁠bajo de cualquier gobierno mayoritario en la historia moderna.

AGOSTO 2024: STARMER ADVIERTE DE QUE "LAS COSAS EMPEORARÁN"

Starmer advierte sobre el estado de las finanzas públicas, afirmando que el Partido Laborista ha heredado "un agujero negro económico" y dice a los votantes que "las cosas empeorarán antes de mejorar".

OCTUBRE 2024: PRIMER PRESUPUESTO DEL PARTIDO LABORISTA

La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, anuncia alzas de impuestos por valor de 40.000 millones de libras esterlinas (52.760 millones de dólares) al año, sobre todo mediante el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas, lo que situará la presión fiscal en su nivel más alto jamás registrado en tiempos de paz y provocará una oleada de protestas por parte de las empresas.

FEBRERO 2025: PARTIDO REFORM UK DE NIGEL FARAGE AVANZA

El partido derechista antiinmigración Reform UK supera por primera vez al Partido Laborista en una encuesta de opinión nacional. Reform UK, liderado por el defensor ‌del Brexit Nigel Farage, encabezado los sondeos desde entonces.

JUNIO 2025: REBELIÓN INTERNA OBLIGA A STARMER A DAR MARCHA ATRÁS

Starmer se ve obligado a dar marcha atrás en sus planes de recortar el gasto social británico después de que sus propios diputados amenazaran con derrotar al Gobierno.

SEPTIEMBRE 2025-ABRIL DE 2026: ESCÁNDALO DE MANDELSON

Aumenta la presión sobre Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington. Mandelson fue destituido más tarde por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que suscitó dudas sobre la capacidad de juicio de Starmer y el proceso de selección llevado a cabo.

MAYO 2026: DESASTRE EN LAS ELECCIONES LOCALES

El Partido Laborista sufre fuertes pérdidas en las elecciones locales inglesas ‌y en las votaciones para las asambleas de Escocia y Gales, lo que agrava las dudas sobre la capacidad de Starmer para gobernar, siendo Reform UK el principal beneficiario.

MAYO DE 2026: WES STREETING DIMITE COMO MINISTRO DE SALUD

El ministro de Salud, Wes Streeting, dimite alegando que ha perdido la confianza en el liderazgo de Starmer y pide que se convoque una ‌contienda por el liderazgo.

JUNIO 2026: DIMITE EL ⁠MINISTRO DE DEFENSA, JOHN HEALEY

El ministro de Defensa británico, John Healey, dimite tras una disputa de varios meses sobre el gasto en defensa, y acusa a Starmer de no haber destinado los fondos necesarios para proteger al país de las crecientes amenazas.

JUNIO 2026: ANDY ​BURNHAM DEMUESTRA QUE PUEDE VENCER A REFORM UK

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, gana unas elecciones en el norte de Inglaterra, arrollando a Reform UK en el proceso, lo que le permite regresar a Westminster y elimina un obstáculo clave para cualquier desafío al liderazgo de Starmer.

Streeting, que anteriormente había afirmado que participaría en una contienda por el liderazgo, apoya a Burnham, lo que refuerza la posición del exalcalde como favorito.

(1 dólar = 0,7581 libras)

Con información de Reuters