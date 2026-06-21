Argentino Cerúndolo se impone a Paul tras un reñido partido y se lleva el título de Queen's

El argentino Francisco Cerúndolo se impuso al estadounidense Tommy Paul en una agotadora final del Queen's Club y se alzó el domingo con el título más importante de su carrera, tras ganar por 6-7(4), 6-4 y 6-3.
Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, desperdició tres puntos de partido cuando Paul sacaba con 2-5 en el set decisivo, pero remató la faena en el siguiente juego con su servicio para ganar su primer título ATP 500.
Se dejó caer al suelo, aliviado, tras lanzar un potente smash que puso fin a la final más larga de la historia del torneo, con una duración de tres horas y dos minutos.
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Cerúndolo es el primer jugador argentino en ganar el prestigioso torneo previo a Wimbledon y lo ha conseguido por la vía difícil, al ganar cuatro de sus cinco partidos en un set decisivo.
Con información de Reuters