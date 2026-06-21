Argentino Cerúndolo se impone a Paul tras un reñido partido y se lleva el título de Queen's

El tenista argentino Francisco Cerúndolo gesticula durante su partido final contra el estadounidense Tommy Paul en el Campeonato del Queen's Club, Londres, Reino Unido.

El argentino Francisco Cerúndolo se impuso ‌al estadounidense ‌Tommy Paul en una agotadora final del Queen's Club y se alzó el domingo con el título más ​importante de ⁠su carrera, tras ‌ganar por 6-7(4), 6-4 ⁠y 6-3.

Cerúndolo, ⁠séptimo cabeza de serie del torneo, desperdició tres puntos ⁠de partido cuando ​Paul sacaba con ‌2-5 en el ‌set decisivo, pero remató ⁠la faena en el siguiente juego con su servicio para ​ganar ‌su primer título ATP 500.

Se dejó caer al suelo, aliviado, tras lanzar un ⁠potente smash que puso fin a la final más larga de la historia del torneo, con una duración de tres horas ‌y dos minutos.

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Cerúndolo es el primer jugador argentino en ganar el prestigioso torneo previo a Wimbledon ‌y lo ha conseguido por la vía difícil, al ‌ganar ⁠cuatro de sus cinco partidos en ​un set decisivo.

Con información de Reuters