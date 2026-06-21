El Gobierno de La Rioja avanza en la definición de un nuevo aumento para los estatales: para quién será y cómo se pagará

El Gobierno de La Rioja avanza en la implementación del aumento salarial anunciado para los trabajadores estatales y confirmaron que la mejora comenzará a abonarse con los haberes de julio, que se perciben en agosto. La medida incluirá una combinación de pesos y Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como Chachos, una herramienta que ya había sido utilizada por la provincia durante 2024.

La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, quien explicó al medio local Nueva Rioja que aún se encuentran en análisis los detalles finales del esquema, aunque adelantó que la implementación se concretará una vez finalizado el pago del medio aguinaldo. "Todas las definiciones finales se están gestando; en principio se analiza que la implementación del aumento que anunció el gobernador se aplicaría después del medio aguinaldo", señaló.

Asimismo, indicó que el incremento combinará moneda corriente y bonos provinciales. "El aumento que se dará está en análisis y una parte será en Chachos; va a haber pesos y BOCADE, ambos se sumarán en el aumento", sostuvo.

Según precisó el funcionario, se utilizarán los mismos bonos emitidos durante el año pasado, ya que la provincia conserva stock disponible: "Será lo más parecido posible a lo del 2024, ajustando cosas que en aquel momento se podrían mejorar".

Respaldo de la CGT

La posibilidad de reactivar los Chachos recibió el respaldo de la CGT Regional La Rioja, que considera al instrumento una alternativa para reforzar los ingresos de los trabajadores en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo. Tras una reunión con el gobernador Ricardo Quintela, Sebastián Di Fiori, integrante del triunvirato de la central obrera, explicó que el esquema contemplado prevé una mayor proporción de pesos.

"Nos dijo que el aumento será en un 80% en pesos y un 20% en Chachos", detalló y confirmó que los bonos volverán a circular en formato físico y bajo una modalidad similar a la utilizada anteriormente, lo que incluye beneficios y descuentos para el pago de determinados servicios.

Di Fiori aseguró que desde el Gobierno provincia se defiende la posición del Chacho. "Creemos que cuando se utilizó y fue bien utilizado dio resultados. Empezó a moverse en los comercios y se sintió el impacto al retirarse del mercado esa moneda", afirmó.

El dirigente también señaló que la CGT solicitó reforzar los controles para evitar diferencias de precios según el medio de pago, una de las situaciones denunciadas por algunos trabajadores durante la primera experiencia.

Expectativas positivas en el sector comercial

El eventual regreso de los Chachos también fue bien recibido por representantes del comercio y del sector empresarial riojano, que observan en la medida una posibilidad de estimular el mercado interno y recuperar niveles de consumo.

Desde el Centro Comercial e Industrial de La Rioja señalaron que la falta de circulante afectó la rentabilidad de numerosos negocios y consideraron que la herramienta puede generar mayor movimiento económico. "Manejado correctamente, va a reactivar el consumo en el comercio", expresaron.

En la misma línea se manifestó Alberto Tarnowski, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en La Rioja, quien destacó el potencial impacto de la medida sobre la actividad económica provincial.

"Las cuentas de la provincia no están bien, pero mientras haya caja suficiente para absorberlo no hay problema. Lo veo bien", afirmó. Mientras continúan las definiciones sobre los porcentajes y la modalidad final del incremento, el Gobierno provincial avanza con una propuesta que busca fortalecer el poder de compra de los trabajadores y, al mismo tiempo, impulsar la actividad comercial en distintos sectores de la economía riojana.