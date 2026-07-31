Francia permite regreso a casa tras contener el incendio cerca de Burdeos

Sylvie Ricci, de 69 años, regresa a casa tras ser evacuada el 24 de julio debido a los incendios en el departamento de Gironda, en Saint Jean d'Illac, Francia, en medio de condiciones de sequía tras una ola de calor y escasez de agua en gran parte de

Por Yves Herman ​y Sarah Meyssonnier

BURDEOS, Francia, 31 jul (Reuters) - Miles de personas evacuadas en el suroeste de Francia a ‌causa de un ‌gran incendio pudieron regresar gradualmente a sus hogares el viernes, después de que las autoridades anunciaran que el incendio, que llevaba más de una semana activo, había quedado controlado.

Las autoridades francesas han dado por concluida la evacuación de 12 distritos al oeste y ​suroeste de Burdeos, ⁠lo que ha permitido que 144.000 personas, de ‌un total de más de 220.000, regresen ⁠a sus hogares, según ha ⁠declarado este viernes la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, en un comunicado.

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"La situación es estable, el incendio está ⁠controlado dentro de su perímetro", dijo. "Las condiciones ​meteorológicas durante la noche fueron favorables: ‌descenso de las temperaturas y ‌altos niveles de humedad".

Se ha reabierto la autopista ⁠A63, que une la ciudad de Burdeos con la frontera española. Sin embargo, el acceso a la península de Cap Ferret, un importante destino turístico ​donde se ‌encuentran propiedades de gran valor, sigue cerrado, ya que la única carretera que la conecta con el continente atraviesa zonas quemadas.

El incendio en la región de las Landas, al ⁠oeste de Burdeos, ha devastado 42.000 hectáreas de bosques de pinos altamente inflamables, tras un grave periodo de sequía. El fuego ha arrasado varios cientos de viviendas.

En lo que va de año, unas 308 personas han sido detenidas como sospechosas de incendio provocado, ya sea intencionado ‌o no, en todo el país, según declaró el viernes por la mañana el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Francia está atravesando una temporada de incendios sin precedentes. La superficie quemada ya ha superado el récord anterior, ‌registrado en 2022.

Entre las otras zonas afectadas por los incendios en las últimas semanas se encuentra Brignoles, en el ‌sureste de Provenza, ⁠donde fueron evacuados varios residentes, entre ellos el actor de Hollywood George Clooney, ​su esposa británica Amal y sus hijos.

Con información de Reuters