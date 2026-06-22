"Pato mundialista" mexicano Merlín llega a la conferencia de la presidenta Sheinbaum

Merlín, el pato que luce una camiseta de fútbol de "El Tri" y que llama la atención en toda Ciudad de México

Merlín, el pato domesticado que se ha convertido en la mascota no oficial del Mundial, llegó ‌el lunes hasta la conferencia ‌matutina de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pero no a dar discursos ni hacer presentaciones, sino para asegurarse de que su recién granjeada fama mundialista se traduzca en ayuda gubernamental para su familia.

Merlín entró caminando al escenario de la "Mañanera del Pueblo", ataviado con su camisa verde de la selección mexicana y una bufanda anaranjada, ​junto con Karla Gómez, ⁠dueña y la madre soltera de la familia, y sus "hermanos": ‌Carlos y Cristian, para luego tomar asiento en la ⁠tarima principal de la conferencia de prensa ⁠y emitir algunos graznidos.

"Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta, es un honor para nosotros estar en frente de ustedes ⁠y que el mundo entero conozca lo que es ​la parte bonita mexicana", dijo Gómez, de 48 ‌años, durante su intervención en la ‌conferencia en la que contó que su hijo mayor salió ⁠hace poco de un hospital psiquiátrico por padecer de psicosis.

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La fama de Merlín se disparó la semana pasada durante las celebraciones callejeras tras el triunfo por 2-0 de los coanfitriones ante Sudáfrica ​en el partido ‌inaugural del Mundial. Mientras los aficionados se reunían para celebrar los goles de México, el pato disfrazado deambulaba entre la multitud en la concurrida avenida capitalina Paseo de la Reforma.

Sheinbaum aseguró, por su parte, que se va a ⁠ayudar a la familia de Merlín para que la fama se traduzca en mejoras para su calidad de vida. Sin embargo, no dio detalles de cómo sería ese espaldarazo.

"Hoy trajimos a la familia que tiene como mascota al pato Merlín, porque ha sido un símbolo del Mundial, por lo que son las familias mexicanas, por lo que somos las ‌familias mexicanas y eso está por encima de cualquier otra cosa y es lo que se está viendo de México en el mundo hoy" , dijo la mandataria.

Gómez describió a Merlín como el "patrón" de su modesto negocio de venta de aguas en el centro de la populosa ‌Ciudad de México y el "bebé de la casa". También contó que tienen una alimentación balanceada pero que los domingos se come un taco de carnitas, ‌populares en todos ⁠los rincones del país.

Merlín tiene dos años y llegó a la familia como un regalo de una clienta ​para Cristian, de 14 años. Suele usar una especie de zapatillas para proteger su patas porque, según Gómez, le encanta caminar durante las jornadas de trabajo.

Con información de Reuters