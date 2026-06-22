Confirman un nuevo caso de hantavirus en Bariloche

La confirmación de un nuevo caso de hantavirus en Bariloche volvió a prender las alertas sanitarias en la Patagonia. La paciente es una mujer adulta que había cumplido recientemente con el período de aislamiento preventivo, por ser contacto estrecho de un caso confirmado. Ahora se encuentra estable, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde evoluciona favorablemente.

La noticia fue confirmada por las autoridades del Hospital, que informaron que la mujer es la esposa de un paciente que había sido diagnosticado con hantavirus hace 45 días. El hombre ya había recibido el alta médica.

Según trascendió, durante los 21 días de aislamiento preventivo la paciente no presentó síntomas y permaneció alejada de sus actividades laborales, cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias. Sin embargo, pocos días después de terminar el período comenzó a experimentar malestares que, inicialmente, fueron mal asociados a una infección urinaria.

Del diagnóstico a la internación preventiva

Con la aparición de fiebre, dolores musculares y tos, los profesionales de la salud comenzaron a sospechar que la paciente presentaba un cuadro de hantavirus. Ante ello, activaron los protocolos correspondientes y realizaron estudios específicos para determinar el origen de los síntomas de la paciente.

Tras la evaluación clínica y los análisis de laboratorio, confirmaron el diagnóstico. Si bien la paciente no presenta complicaciones graves, los médicos decidieron internarla en terapia intensiva como medida preventiva, lo que es habitual en enfermedades que pueden evolucionar rápidamente y requerir asistencia especializada.

Desde el Hospital Ramón Carrillo remarcaron que su estado general es estable, aunque continuará bajo observación constante.

Operativo de control de foco y medidas de prevención

A partir de la confirmación del caso, el Área de Epidemiología del hospital y las autoridades sanitarias locales activaron un operativo de control de foco y de seguimiento de contactos estrechos. Las tareas incluyeron entrevistas con familiares y allegados de la pareja, además de la reconstrucción de los movimientos y actividades recientes de la paciente.

El objetivo es identificar de manera temprana a las personas que pudieran haber estado expuestas al virus y, de ser necesario, indicar medidas preventivas como el aislamiento sanitario. A su vez, se reavivó la preocupación por la circulación en la región cordillerana, ya que la enfermedad se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en excreciones de roedores infectados, especialmente en ambientes rurales o espacios cerrados que hayan permanecido sin ventilación.

Aunque la transmisión entre personas es poco frecuente, existen antecedentes documentados en contextos de brotes, por lo cual las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia activa. Desde las entidades remarcaron la importancia de respetar las recomendaciones de prevención, de la consulta rápida ante síntomas compatibles y de la colaboración con los equipos de salud para contener posibles cadenas de contagio.