Bianco comparó la deuda de Milei con PBA: “Son más de 35 mil pendrives de Adorni”

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, realizó la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno y actualizó los montos de la deuda del gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. A la fecha se trata de “$26,7 billones”. Para graficarlos en “términos que la gente conoce”, comparó el monto total: “Equivale a 37.187 pendrives de Adorni”.

El dirigente además hizo un minucioso raconto de los fondos que no fueron transferidos y comparó las obras que podrían haberse realizado. “Las deudas del gobierno nacional con provincia de Buenos Aires se van acumulando; son $2,5 billones que Nación debe por transferencias no realizada de ANSES a la caja provincial. También está la deuda por compensaciones de Consenso Fiscal en $1,2 billones de pesos”, dijo.

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En tanto, agregó que “lo no pagado del FONID son $148 mil millones, más el fondo de Fortalecimiento Fiscal para seguridad de $108 mil millones, y los fondos de Salud de $86 mil millones”. También dijo que hay “saldos de obras públicas comprometidas en provincia de Buenos Aires”. Se trata de 180 obras públicas que se estaban ejecutando y “se pararon, como programas de vivienda escuelas y universidades”. El total de obras abandonadas asciende a los $9,6 billones.

En total, “la Provincia denuncia que el gobierno nacional le debe 17,8 billones de pesos. Si se suma lo que dejó de recaudar se llega a 26,7 billones”, cerró Bianco y agregó que “representa 292.664 patrulleros, o 124.186 ambulancias, o 22.250 escuelas”.

Define la Corte Suprema

El 10 de junio pasado, Axel Kicillof encabezó la tercera audiencia ante la Corte Suprema con funcionarios del Gobierno Nacional por la denuncia de la provincia de Buenos Aires a la gestión de Javier Milei para abonar una deuda que supera los $2 billones del fondo de la Caja de Jubilados. Ahora será la Corte Suprema la que deberá definir si hace lugar a una medida cautelar presentada por el Gobierno provincial.

Se trata de la caja de los jubilados bonaerense que funciona a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y de una decisión política del gobierno libertario de recortar el giro de de fondos previsionales. Tras la reunión, que duró un poco más de dos horas, el mandatario dijo que dieron “por cerrada esta instancia”, ya que no hubo un ofrecimiento de pago de Nación sino que hubo argumentos dilatorios para no hacer una propuesta concreta.

“Avanzamos por la vía cautelar”, esgrimió Kicillof. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue pedir que, en la demanda principal, se despache el pedido de medida cautelar presentado. Ahora la Corte Suprema deberá resolver al respecto.

“Desde que asumió Milei dejaron de transferir el déficit para cubrir las Cajas que es una normativa que están incumpliendo”, contó el Gobernador y explicó que durante en la audiencia pasada, “Nación se comprometió a tomarse un tiempo para venir con una propuesta, como a pasado con otras provincias, de hacer una transferencia en carácter de adelanto hasta que se terminen de hacer todos los cálculos”.

Sin embargo en la tercera audiencia, “dijeron que todavía faltaba, que tenían que llevar adelante más trabajo técnico… Conclusión, seguimos con el problema de que no le transfieren a las Provincias”, cerró Kicillof.

En la presentación ante la Corte Suprema se detalló que se deben “anticipos recibidos y adeudados por la Nación”, “actualización de los anticipos 2023”, “fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020)”, y “diferencia entre el déficit del Estado Nacional y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020”, que daba un total de $681.024.286.169,70 en febrero de 2024. A la fecha, el monto supera los $2,2 billones.