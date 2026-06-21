Con Lamine de titular, España golea 4-0 a Arabia Saudita y se acomoda en el Mundial

Lamine Yamal, de España, celebra el primer gol de su selección vs Arabia Saudita

​La selección de fútbol de España recuperó su olfato goleador con una gran ‌actuación el domingo, al ‌imponerse con facilidad 4-0 a Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial, con Lamine Yamal abriendo el marcador en el arranque y Mikel Oyarzábal anotando dos goles.

España había tenido que conformarse con un frustrante empate ​0-0 ante la ⁠modesta selección de Cabo Verde en su ‌debut, pero no tardó en desmontar ⁠la defensa saudita.

El gol ⁠inicial lo marcó Lamine a los 10 minutos, definiendo por el segundo palo una jugada que ⁠comenzó con una mala salida del rival. ​A los 21, Oyarzábal definió ‌tras una serie de ‌rebotes en el área saudí a la ⁠salida de un tiro de esquina. Oyarzábal marcó el tercero a los 24, en el segundo palo, tras una gran jugada colectiva, ​y ‌remató a puerta con el arco vacío tras un pase de cabeza de Olmo.

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"Felices por la victoria, por la sensación (...) contento de haber podido ayudar al ⁠equipo de esta manera. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien que es lo importante", dijo a la transmisión oficial Oyarzábal.

El cuarto fue un autogol de Hassan Altambakti, quien envió la pelota al fondo de la red al ‌encontrarse con el balón tras un rechazo del meta en el inicio de la segunda parte.

Ferrán también marcó a los 91, definiendo ante la valla vacía para dar el toque final ‌a una clásica jugada colectiva de la "Roja" que fue revisada por el VAR y finalmente anulada por ‌posición adelantada. España ⁠suma ahora cuatro puntos en la clasificación, mientras que Arabia Saudita se ​queda con una unidad tras dos partidos.

Con información de Reuters