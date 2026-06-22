Adorni no se salva ni en el Mundial y los hinchas argentinos lo doman desde Estados Unidos: "Pendrive"

Adorni no se salva ni en el Mundial y los hinchas argentinos lo doman desde Estados Unidos.

El escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni no cesa. Ahora, un hincha de la Selección Argentina que está en Estados Unidos para ver el Mundial 2026 aprovechó la pantalla de C5N para cuestionar el jefe de Gabinete.

"Saludos a la gente de Argentina", comenzó el futbolero, que siguió: "Que bajen los precios, no todos tenemos pendrive". Así, hizo referencia a la explicación con la que Manuel Adorni intentó justificar su aumento patrimonial desde que es funcionario.