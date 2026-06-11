Una mujer wichi murió en Chaco: comunidades acampan y denuncian "la falta absoluta de insumos"

Este fallecimiento se produce mientras se lleva adelante el quinto día del acampe masivo y pacífico en el acceso a Nueva Pompeya. (Foto: El Diario de la Región).

En medio de la crisis sanitaria y social que azota a las comunidades originarias del norte del Chaco, una triste noticia se confirmó este miércoles: murió una mujer wichí de 64 años que había sido trasladada de urgencia el pasado domingo desde Misión Nueva Pompeya hacia el hospital de Juan José Castelli, presentando un cuadro crítico con graves complicaciones pulmonares y estomacales.

Este fallecimiento se produce mientras se lleva adelante el quinto día del acampe masivo y pacífico de las Comunidades Wichí organizadas en el acceso a Nueva Pompeya. El deceso de la mujer profundizó la indignación y el dolor entre los manifestantes, quienes catalogaron el hecho como una "muerte evitable" derivada del abandono estructural que sufren por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

La protesta comenzó formalmente el pasado 5 de junio de 2026, cuando familias y organizaciones de pueblos originarios provenientes del Chaco profundo —incluyendo las localidades de Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado— marcharon hacia el acceso de la localidad para instalar ollas populares de manera permanente bajo la consigna: “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”.

A pesar de atravesar jornadas de profundo luto y padecer las lluvias, las asambleas comunitarias ratificaron la continuidad de la medida de fuerza. Los manifestantes sostienen la protesta mediante la recolección de leña para abastecer las ollas comunitarias, compartiendo mates y tortas fritas mientras deliberan los pasos a seguir. Según informaron, tienen previsto iniciar una movilización masiva hacia el centro urbano de Pompeya en cuanto el clima lo acompañe.

"Solicitamos al Gobierno nacional y al provincial, urgentes respuestas a nuestras necesidades. La situación de la salud es un desastre. Denunciamos la falta absoluta de ambulancias, de medicamentos, insumos básicos y médicos en El Impenetrable", afirmaron de manera contundente a través de un documento público.

Según detalló El Diario de la Región, una delegación de la asamblea del acampe mantuvo un encuentro este miércoles con el Secretario de Gobierno local. Durante la reunión, se le exigió al funcionario que el Intendente municipal, Vicente "Tigre" González, interceda de manera urgente ante el gobernador Leandro Zdero para abrir un canal de comunicación telefónica directa que permita destrabar el conflicto.

A pesar de atravesar jornadas de profundo luto y padecer las lluvias, las asambleas comunitarias ratificaron la continuidad de la medida de fuerza. (Foto: El Litoral)

Ante la falta de respuestas y canales de diálogo por parte de los gobiernos provincial y nacional, la Justicia provincial tomará contacto directo con el territorio: se confirmó que la Defensora Adjunta del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, Gisela Wirtz, visitará formalmente el acampe el próximo viernes 12 de junio a las 10 horas para interiorizarse sobre la situación de las familias y relevar testimonios de primera mano.

Acampe de comunidades wichi: los ejes de los reclamos en Chaco

Las comunidades movilizadas, que provienen de un extenso abanico regional que coordina acciones entre Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado, expusieron ante los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas un crudo diagnóstico de la situación. Según detalló El Litoral, la comunidad denunció un esquema de "abandono absoluto" estructurado en cuatro ejes críticos que afectan el día a día de la región.

El primero de ellos es la Emergencia Alimentaria, donde alertaron sobre el cierre sistemático de los merenderos comunitarios del Impenetrable y el funcionamiento casi nulo de los comedores escolares en los establecimientos de la zona, lo que provoca que gran parte de la población rural actualmente coma una sola vez al día. A esto se suman severas irregularidades en el Programa Ñachec, la iniciativa oficial de asistencia alimentaria del Gobierno del Chaco: las comunidades apuntaron duramente contra su ejecución al señalar que las cajas de mercadería llegan con retrasos de entre 3 y 5 meses, abiertas, con faltantes de productos esenciales y bajo un reparto discrecional.

La Emergencia Sanitaria es otro de los puntos más alarmantes: denunciaron muertes evitables por tuberculosis, mal de Chagas y desnutrición infantil ante la falta total de médicos de guardia, insumos básicos y medicamentos. La escasez de ambulancias quedó trágicamente expuesta cuando el histórico Cacique Matorras sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia en la caja de una camioneta particular.

En tanto, la crisis de servicios completa el panorama, ya que los manifestantes desmintieron categóricamente los informes oficiales que aseguran que el suministro de agua potable está resuelto en la zona, y denunciaron además la quita de medidores y cortes del suministro de luz por falta de pago a familias en extrema vulnerabilidad.