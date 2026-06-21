Una de las fábricas de electrodomésticos más importante frenará temporalmente su producción

Una importante fábrica de electrodomésticos frenará su producción.

Una de las fábricas de electrodomésticos más importante del país anunció el freno temporal de su actividad por la crisis económica que profundizó el gobierno de Javier Milei, ya que las ventas están por debajo de las expectativas.

BGH acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande una interrupción temporal de la producción en su planta de Tierra del Fuego durante 10 días hábiles de julio, una medida que busca adecuar los niveles de fabricación a la demanda actual y reducir el stock acumulado en algunos segmentos del negocio.

La planta, donde se producen televisores, aires acondicionados y teléfonos celulares, emplea a unas 600 personas. Según confirmó el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, la paralización será significativamente menor a la evaluada inicialmente por la empresa, que había analizado una suspensión de hasta 45 días.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue preservar los ingresos de los empleados. "Lo que hemos logrado es la posibilidad de que los trabajadores no pierdan nada de su salario. El compromiso de la empresa es no afectar un solo centavo del salario, ni siquiera los adicionales", aseguró Martínez al medio Infobae.

El dirigente explicó además que el acuerdo definitivo aún se encuentra en proceso de formalización y podría incorporar una cláusula de estabilidad laboral hasta fin de año. "Va a ser parte del acuerdo la fecha en la que se parará la planta. Y además, esperamos que se garantice estabilidad laboral hasta fin de año. Todavía faltan detalles", señaló.

La caída de las ventas por la crisis

Desde BGH evitaron confirmar oficialmente la suspensión, aunque remarcaron que las operaciones industriales continúan funcionando con normalidad. La compañía sostuvo que existe un período habitual de transición entre el cierre de la temporada de producción de televisores y el inicio de la fabricación de equipos de aire acondicionado.

De acuerdo con Martínez, la reducción de actividad responde a una combinación de factores. Por un lado, dificultades vinculadas al abastecimiento de insumos y, por otro, la necesidad de ajustar inventarios ante una demanda que evolucionó por debajo de las previsiones realizadas a comienzos de año. El dirigente explicó que la empresa logró reducir la duración de la paralización gracias a la recuperación de algunas líneas de producción que anteriormente se encontraban tercerizadas.

El escenario refleja las dificultades que enfrenta parte de la industria electrónica. Aunque algunos segmentos mostraron buen desempeño, como el de televisores impulsado por las ventas previas al Mundial, el consumo general continúa mostrando comportamientos dispares. Según datos de NielsenIQ, entre enero y mayo las ventas de electrodomésticos registraron una caída cercana al 3 por ciento en volumen, mientras que la facturación avanzó alrededor de un 9%, impulsada principalmente por los aumentos de precios.

Los televisores y productos de audio lideraron el crecimiento del mercado, mientras que los segmentos de informática y gaming mostraron una evolución moderadamente positiva. En contraste, los teléfonos celulares continuaron siendo una de las categorías más afectadas, con fuertes retrocesos tanto en unidades comercializadas como en facturación.

Martínez advirtió además sobre las perspectivas para los próximos meses. "Prevemos un segundo semestre muy complicado. Estos son algunos indicios. Para año próximo no sabemos cómo va a ser", sostuvo. BGH produce en Río Grande desde 1978 y la planta fueguina constituye uno de los principales polos fabriles de la compañía. En los últimos años, sin embargo, algunos productos dejaron de fabricarse localmente debido al avance de las importaciones y a cambios en la estructura de costos de la industria.