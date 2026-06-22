Pronóstico y estadísticas de Argentina vs Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina y Austria se enfrentan en la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un choque que puede definir el primer clasificado a la siguiente ronda, este lunes en el Dallas Stadium. Ambos seleccionados consiguieron sumar de a tres en sus respectivas presentaciones iniciales, por lo que un triunfo en Texas representará el boleto directo hacia los dieciseisavos de final del certamen.

El elenco comandado por Lionel Scaloni llega con el ánimo por las nubes tras un debut ideal donde goleó por 3 a 0 a Argelia, impulsado por una actuación magistral de su capitán. En la vereda de enfrente, el conjunto europeo ratificó su gran presente táctico y de intensidad al vencer por 3 a 1 a Jordania, confirmando que es un rival de cuidado y con las herramientas necesarias para disputar el liderazgo de la zona.

El historial general entre ambos seleccionados registra apenas dos antecedentes en el fútbol internacional mayor, ambos de carácter amistoso. El primer cruce data de 1980, con una victoria albiceleste por 5 a 1, mientras que el último cara a cara se dio en mayo de 1990, bajo la conducción de Carlos Bilardo, finalizando en un empate 1 a 1 en la antesala del Mundial de Italia. El compromiso en Dallas representará el primer enfrentamiento oficial de su historia en Copas del Mundo.

Las campañas recientes exponen el extraordinario presente y la regularidad total con la que los dos bandos encaran el torneo. Argentina arriba a este compromiso sosteniendo un andar arrollador e invicto en sus últimas diez presentaciones entre eliminatorias y preparación, donde encadenó cinco victorias consecutivas en sus compromisos más recientes. La Scaloneta no solo mantuvo su eficacia goleadora alta, sino que edificó una muralla en su propio arco, logrando mantener la valla invicta en sus últimos cuatro partidos disputados de forma consecutiva.

Por el bando de Austria, el balance numérico en su decena de presentaciones más recientes destaca por una enorme solidez colectiva y un altísimo porcentaje de eficacia, sumando ocho triunfos, un empate y apenas una derrota. La propuesta de presión asfixiante implementada por Ralf Rangnick convirtió al conjunto europeo en una estructura sumamente competitiva y difícil de doblegar, que arrastra una racha invicta importante tras su exitoso estreno en la Copa del Mundo.

En la faceta ofensiva, el poderío de Argentina estuvo monopolizado por la vigencia eterna de su capitán Lionel Messi, quien llega encendido tras convertir un espectacular hat-trick en el debut ante Argelia, consolidándose como el máximo artillero del proceso reciente junto a los aportes de Lautaro Martínez. Por la escuadra austríaca, las llaves del gol pasaron por el desequilibrio de su volante Christoph Baumgartner y la potencia física del experimentado delantero Marko Arnautović, referencias clave en el área rival.

Ficha del partido: Argentina vs. Austria