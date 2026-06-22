Partidos del Mundial 2026 de hoy lunes 22 de junio: quiénes juegan y horarios

La Selección Argentina juega este lunes 22 de junio. (Crédito de foto: AP)

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no da respiro y la emoción se intensifica en la duodécima jornada de competencia en territorio norteamericano. Se juega la segunda fecha de la fase de grupos, una instancia crucial donde distintas selecciones comienzan a definir su futuro en el torneo de manera definitiva: algunas buscan asegurar el pasaje a los 16avos de final de forma anticipada, mientras que otras juegan con la soga al cuello para evitar una eliminación prematura que rompa sus ilusiones.

Este lunes 22 de junio promete ser un día de alto impacto futbolístico, con la presentación de grandes potencias mundiales y el esperado regreso a la cancha de la Selección Argentina en un fixture repleto de mucha acción.

Argentina vs. Austria (Grupo J - 14 horas de Argentina)

La acción de este lunes inicia temprano para los hinchas argentinos con un choque trascendental en el imponente estadio de Dallas. La "Albiceleste" llega con el ánimo por las nubes tras debutar con un contundente 3-0 frente a Argelia, resultado que la posiciona como líder de la zona por diferencia de gol y ratifica su condición de campeona. Lionel Messi busca seguir haciendo historia grande en la competición. Del otro lado estará la siempre peligrosa Austria, un rival de extremo cuidado que también sumó tres puntos de oro en su estreno al vencer a Jordania.

Lionel Messi en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Getty Images)

Francia vs. Irak (Grupo I - 18 hs)

El subcampeón del mundo vuelve al ruedo en la histórica ciudad de Filadelfia con la clara misión de sellar su clasificación matemática. Francia, comandada por un intratable Kylian Mbappé que viene de marcar un doblete clave, lidera el Grupo I junto a Noruega tras su trabajado triunfo por 3-1 ante Senegal en el debut. Su rival de turno será Irak, que llega muy golpeada luego de sufrir una dura goleada 4-1 en la primera jornada. Los asiáticos necesitarán un milagro futbolístico para frenar el temible poderío ofensivo de "Les Bleus", que buscan resolver el encuentro rápido para cuidar piernas de cara al exigente cierre del certamen.

Noruega vs. Senegal (Grupo I - 21 hs)

El colosal estadio de Nueva York será testigo directo del duelo más parejo, físico e impredecible de toda la jornada mundialista. Noruega colidera la zona gracias al implacable delantero Erling Haaland, autor de dos tantos letales en el 4-1 sobre Irak. Por su parte, el vigente campeón africano, Senegal, se juega su última carta tras la caída inicial ante Francia. Será un choque vibrante y de alta tensión donde los africanos atacarán con todo y los europeos apostarán a la contra letal.

Argelia vs. Jordania (Grupo J - 0 hs)

Si bien técnicamente no es hoy, el otro encuentro de la zona de Argentina será apenas comenzado el martes 23 de junio.