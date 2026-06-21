Alemania respira aliviada tras clasificar a dieciseisavos en Mundial, DT sopesa cambios ante Ecuador

Los aficionados alemanes celebran tras el partido contra Costa de Marfil

La selección de Alemania respiró aliviada tras la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil el sábado que le aseguró ‌una plaza en las fases ‌de eliminación directa del Mundial por primera vez en 12 años, pero se esperan cambios para su último partido del Grupo E contra Ecuador.

Los cuatro veces campeones ya tienen garantizado el primer puesto de la zona, gracias a su mejor balance en el choque directo con Costa de Marfil, segunda clasificada, en caso de empate a puntos, y ​están a la espera ⁠de saber a quién podrían enfrentarse en dieciseisavos en Boston.

Aunque aún ‌es pronto para saber quién será su rival, es ⁠muy probable que el DT Julian Nagelsmann ⁠tenga que realizar algunos cambios en su alineación en el cierre de la zona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El delantero Deniz Undav, que salió como suplente contra Costa de ⁠Marfil y marcó los dos goles de la remontada, suma ya ​nueve tantos en los últimos ocho partidos de ‌Alemania.

Nagelsmann se ha negado a alinear ‌a Undav como titular durante meses a pesar de su promedio ⁠goleador, y volvió a optar por dejar al atacante en el banquillo al inicio de los dos partidos del Mundial.

Undav suma ya tres goles y ha dado dos asistencias, lo que le sitúa al ​frente de la ‌lista de goleadores del torneo tras haber marcado también en la victoria en el primer partido de la fase de grupos contra Curazao, y Nagelsmann parece haberse quedado sin argumentos.

Dado que se espera que Undav sea titular contra Ecuador, la ⁠pregunta es a quién sustituirá. La opción más obvia sería Kai Havertz, en un cambio directo.

Sin embargo, las voces que piden que el mediapunta Jamal Musiala se quede en el banquillo se han intensificado tras su discreta actuación y su sustitución a la hora de juego contra Costa de Marfil.

Musiala, que sufrió una fractura el año pasado y estuvo seis meses de baja, ‌aún no ha recuperado su mejor forma. Undav podría entrar en el once inicial en su lugar, jugando por detrás de Havertz en ataque.

También hay preocupación por el defensa Nico Schlotterbeck tras la lesión que sufrió el sábado, y se espera que el jugador se someta a una resonancia ‌magnética para conocer la gravedad de la dolencia.

Nagelsmann afirmó que no prevé hacer cambios radicales ante Ecuador para dar descanso a los jugadores, y señaló que ‌el equipo tendría ⁠que seguir jugando unido para mantener el impulso. Alemania lleva una racha de 11 victorias consecutivas.

"Lo discutiremos dentro del ​cuerpo técnico y con (el director del equipo) Rudi Völler", afirmó Nagelsmann. "No creo en cambiarlo todo por completo. Tenemos que mantener nuestro ritmo de cara al próximo reto".

Con información de Reuters