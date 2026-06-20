Israel mata a seis personas en Gaza, entre ellas un niño, según servicios médicos

Un niño palestino corre junto al lugar donde un ataque israelí impactó un departamento en la Ciudad de Gaza.

Los ataques aéreos y los disparos israelíes causaron la muerte de al menos seis ‌personas, entre ellas ‌un niño, en la Franja de Gaza el sábado, según informaron las autoridades sanitarias locales.

Un ataque aéreo israelí mató a cuatro palestinos, entre ellos dos mujeres y un niño, en un bloque de pisos de la Ciudad de Gaza, ​según informaron las ⁠autoridades sanitarias. El ataque contra el edificio, ‌situado en el barrio de Sabra, destruyó ⁠el piso e hirió a ⁠varias personas más, añadieron los servicios médicos.

El ejército israelí afirmó que había abatido a un militante, sin ⁠dar más detalles.

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En otro incidente, las ​fuerzas israelíes dispararon y mataron a ‌una mujer en la localidad ‌de Beit Lahiya, más al norte, según ⁠informaron los servicios médicos. Más tarde, un ataque aéreo israelí acabó con la vida de al menos una persona e hirió a otras ​ocho en ‌Jan Yunis, al sur del enclave, lo que elevó el número de víctimas mortales del sábado a al menos seis.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ⁠ninguno de los dos incidentes. Aunque el alto el fuego de octubre pudo haber puesto fin a los principales enfrentamientos entre Hamás e Israel, no ha logrado detener los ataques israelíes.

El Ministerio de Salud gazatí afirmó que más de 1.010 palestinos han muerto ‌por fuego israelí desde el alto el fuego. Cuatro soldados israelíes fueron abatidos por militantes en Gaza durante el mismo periodo.

Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo frustrar ataques inminentes de Hamás ‌y otros militantes. Hamás rara vez revela información sobre la muerte de sus combatientes.

Israel y Hamás siguen en ‌un punto ⁠muerto sobre cómo proceder con la siguiente fase del plan del presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que implica el desarme de Hamás y la retirada israelí.

Con información de Reuters