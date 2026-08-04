Volcán de Fuego intensifica actividad en Guatemala, autoridades ordenan evacuaciones preventivas

Las autoridades elevan el nivel de alerta a naranja tras el aumento de la actividad del volcán de Fuego, en Guatemala

Las autoridades de Guatemala ordenaron evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas al ‌volcán de Fuego, ‌cuya actividad se intensificó con erupciones intensas y emisión de gases y cenizas.

"Como medida preventiva ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego, se desarrollan evacuaciones en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas, municipio ​de San ⁠Juan Alotenango, Sacatepéquez", dijeron las autoridades en ‌un comunicado el lunes por la ⁠noche.

"La acción busca resguardar la ⁠vida de la población que habita en áreas vulnerables y se realiza de manera coordinada entre ⁠autoridades locales e instituciones que conforman ​el Sistema CONRED", agregaron.

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En otro ‌boletín emitido el martes, advirtieron ‌que la actividad del volcán de Fuego ⁠continúa en su fase más intensa y que durante la madrugada se registró el descenso de corrientes de densidad piroclástica hacia ​las barrancas ‌Las Lajas y Honda, que se suman a las que ya descienden por las barrancas Seca, Taniluyá y Ceniza.

Estas corrientes son mezclas de gases volcánicos, ceniza, ⁠rocas y altas temperaturas que se desplazan rápidamente por las laderas del volcán, dijeron las autoridades en un comunicado divulgado por el Sistema CONRED, que atiende desastres en el país centroamericano.

Agregaron que bajo "Alerta Anaranjada Institucional", se ha fortalecido el monitoreo ‌permanente del volcán, y advirtieron que las corrientes piroclásticas podrían continuar descendiendo por las barrancas ya identificadas e, incluso, recorrer mayores distancias si la actividad eruptiva se intensifica y que la ‌dispersión de ceniza puede afectar zonas ubicadas hasta 100 kilómetros al oeste y noroeste del volcán.

En 2018, ‌una fuerte ⁠erupción del mismo volcán, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de ​la capital, Ciudad de Guatemala, llegó a soterrar una comunidad entera, con un saldo de más de 200 muertos.

Con información de Reuters