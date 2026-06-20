U de Chile confirma que DT argentino Fernando Gago sufrió un infarto

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile, sufrió un infarto días atrás luego de un partido del equipo por el torneo local, confirmó el sábado el club citando a la clínica donde fue atendido.
"La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio", señala el comunicado publicado por el club.
"Se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial (...) Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal", agregó.
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Gago, de 40 años, llegó al popular club chileno a fines de marzo, meses después de que finalizara su paso por el Necaxa de México.
El exinternacional argentino, que jugó varias temporadas en el Real Madrid, comenzó su carrera como entrenador en el Aldosivi de su país, y luego pasó por Racing Club, Guadalajara y Boca Juniors.
Con información de Reuters