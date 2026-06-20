U de Chile confirma que DT argentino Fernando Gago sufrió un infarto

Imagen de archivo del argentino Fernando Gago, en su etapa como entrenador del Chivas de Guadalajara, antes del inicio de un partido contra San José Earthquakes en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, EEUU.

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de ‌Chile, sufrió ‌un infarto días atrás luego de un partido del equipo por el torneo local, confirmó el sábado el club citando a ​la clínica ⁠donde fue atendido.

"La Clínica ‌Alemana informa que ⁠el paciente Fernando ⁠Rubén Gago ingresó en la madrugada del jueves 19 de ⁠junio presentando un ​infarto agudo al ‌miocardio", señala el ‌comunicado publicado por el club.

"Se ⁠le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por ​la ‌obstrucción de un tramo intermedio arterial (...) Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de ⁠stent, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal", agregó.

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Gago, de 40 años, llegó al popular club chileno a fines de marzo, ‌meses después de que finalizara su paso por el Necaxa de México.

El exinternacional argentino, que jugó varias temporadas ‌en el Real Madrid, comenzó su carrera como entrenador en ‌el Aldosivi ⁠de su país, y luego pasó por ​Racing Club, Guadalajara y Boca Juniors.

Con información de Reuters