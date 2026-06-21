Inglaterra y Ghana disputarán una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial por el Grupo L

6. Harry Kane, de Inglaterra, celebra el segundo gol de su selección ante Croacia

Las selecciones de Inglaterra y Ghana tienen la oportunidad de asegurarse su pase a la fase eliminatoria del Mundial ‌cuando se enfrenten el ‌martes en Boston, tras sus respectivas victorias en la apertura del Grupo L.

Inglaterra comenzó su campaña con una victoria 4-2 sobre Croacia, mientras que Ghana se impuso 1-0 a Panamá, lo que deja a ambos equipos empatados a tres puntos de cara a un encuentro que podría resultar decisivo.

El equipo de Thomas Tuchel dejó clara su intención en el ​debut, cuando se impuso ⁠con un doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham ‌y Marcus Rashford, en un encuentro en el que ⁠combinó su talento ofensivo con alguna que ⁠otra vulnerabilidad defensiva frente a Croacia.

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El resultado reforzó la convicción de que el enfoque más arriesgado de Tuchel podría convertir a Inglaterra en un auténtico ⁠aspirante al título, aunque los dos goles encajados también sirvieron ​para recordar que debe mejorar.

Kane lidera al equipo ‌en su tercer Mundial, respaldado por ‌un grupo que combina estrellas consagradas como Bellingham, Declan Rice y ⁠Bukayo Saka con talentos emergentes como Kobbie Mainoo y Morgan Rogers.

El reto de Tuchel será encontrar el equilibrio entre la ambición ofensiva y la solidez defensiva a medida que la competición se intensifique.

Ghana, por su ​parte, llega ‌sin presión pero con confianza. El elenco africano mostró disciplina y paciencia para imponerse a Panamá, con un gol en los últimos minutos que le aseguró los tres puntos y la situó cerca de su primera participación en las fases eliminatorias ⁠desde 2010.

Thomas Partey estará disponible tras habérsele denegado la entrada en Canadá para el partido contra Panamá en Toronto.

Bajo la batuta del veterano DT Carlos Queiroz, Ghana se ha basado en la organización y las transiciones rápidas, y cuenta con la velocidad y el físico suficientes para poner en aprietos a Inglaterra si se le da espacio en el contraataque.

Las Estrellas Negras llegaron ‌a cuartos de final en 2010, en una de las mejores actuaciones de un equipo africano en un Mundial.

Tras su victoria en el debut, Ghana vuelve a soñar con un puesto en las fases eliminatorias, y una victoria contra Inglaterra aseguraría la clasificación y se situaría entre los mayores logros ‌del equipo en un Mundial.

"Tenemos que sufrir, no hay otra forma", afirmó Queiroz sobre el enfrentamiento con Inglaterra. "Debemos estar preparados para hacer sacrificios. Hay que estar ‌dispuestos a pagar ⁠el precio, porque una victoria en este Mundial sale muy cara. Pero los muchachos están dispuestos a pagar ese ​precio".

Para Inglaterra, en tanto, una victoria permitiría a Tuchel darse el lujo de rotar a su plantilla antes del último partido de la fase de grupos contra Panamá.

Con información de Reuters