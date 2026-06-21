Portugués Conceição aspira a un desenlace diferente en el Mundial al de su padre en 2002

Francisco Conceicao de Portugal celebra su segundo gol en un amistoso contra Nigeria

Francisco Conceição espera reescribir la historia familiar cuando Portugal se enfrente a Uzbekistán el martes en ‌su segundo partido de ‌la fase de grupos del Mundial, 24 años después de que la participación en el torneo de su padre, Sergio, terminara con una gran decepción.

Tras el empate de Portugal en el debut ante República Democrática del Congo por el Grupo K, el extremo portugués carga con el peso de ​las expectativas y ⁠el legado familiar mientras intenta evitar repetir los errores ‌que le costaron caro a la selección en ⁠2002.

"No creo que aquel Mundial saliera ⁠del todo bien", dijo Conceição a periodistas el domingo. "Siempre es un motivo de orgullo para mí saber que mi padre ⁠consiguió jugar un Mundial y que ahora, 24 años ​después, yo también estoy aquí (...) Pero espero ‌que la historia sea diferente".

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"Me ‌dijo que por aquel entonces también estaban llenos de ⁠ambición, que tenían una generación muy buena. El objetivo era el mismo: llegar lo más lejos posible. Pero un pequeño error en el Mundial y lo puedes perder ​todo, y ‌eso es lo que no queremos que pase", señaló.

Uzbekistán, que debuta en el torneo, está dirigida por el excapitán de Italia y campeón mundial en 2006 Fabio Cannavaro, que jugó junto a Sergio Conceição ⁠tanto en el Parma como en el Inter de Milán.

"Mi padre es mi mejor consejero. No creo que haya nadie mejor con quien hablar de fútbol y me ayuda mucho con el fútbol, pero sobre todo con mi vida personal", reveló Francisco. "En cuanto a Fabio Cannavaro, no hemos hablado de él. Sé que ‌fue un gran jugador, una leyenda".

Portugal se enfrenta a un reto táctico contra Uzbekistán, y Conceição prevé un planteamiento defensivo por parte del equipo de Cannavaro, una táctica similar a la que utilizó Congo en su primer partido.

"Tengo una idea ‌aproximada de cuál será la estrategia de Uzbekistán; conozco bien a los entrenadores italianos", afirmó. "Su estrategia consistirá en retrasar nuestro primer gol ‌el mayor tiempo ⁠posible con una defensa de cinco muy bien organizada, cohesionada y compacta".

"Sabemos qué dificultades nos esperan. ​Somos conscientes de los errores que cometimos en el último partido y que no podemos permitirnos repetir en este".

Con información de Reuters