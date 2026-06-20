Copa Mundial de la FIFA 2026: la «Tartan Army» de Escocia se dirige al estadio de béisbol Fenway Park de Boston

Los aficionados escoceses salieron en masa de Boston el sábado, cuando el "Tartan Army" partió hacia Miami, dejando atrás una ciudad con pocas horas de ‌sueño, llena de diversión y con los ‌ingresos de los bares por las nubes.

Los aficionados, con las camisetas azul oscuro de su selección y algunos con kilt, arrastraban maletas por la ciudad mientras se dirigían a los autobuses, trenes y aviones que los llevarían hacia el sur.

"No estaba muy seguro de que Estados Unidos fuera a organizar el Mundial , pero la verdad es que nos han hecho sentir muy orgullosos. Desde la policía hasta el personal de los bares y la gente del lugar, ​ha sido una experiencia realmente ⁠maravillosa", afirmó Karl Johnston, un funcionario de 57 años de Glasgow.

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Decenas de miles de aficionados ‌escoceses se congregaron en Boston para celebrar el regreso de su selección ⁠al Mundial tras 28 años de ausencia, superando en ⁠número —y en fiesta— a los aficionados visitantes de otros equipos que han jugado en la ciudad.

La derrota del viernes por 1-0 ante Marruecos no logró empañar el ánimo del "Tartan Army", ya que ⁠Escocia sigue teniendo muchas posibilidades de clasificarse para la primera ronda eliminatoria del ​torneo gracias a su victoria por 1-0 sobre Haití en su ‌primer partido del Grupo C.

Los aficionados abarrotaron los ‌bares y salieron a las calles cantando a todo volumen en la madrugada del ⁠sábado. Los bostonianos, con los ojos legañosos, se despertaron ante la ya familiar imagen de estatuas de personajes históricos con conos de tráfico en la cabeza, la tradicional tarjeta de visita de los seguidores escoceses.

Las conversaciones entre un grupo de aficionados en la South Station de Boston ​el sábado por ‌la mañana giraron en torno a los diferentes tipos de analgésicos disponibles en las farmacias estadounidenses.

UN IMPULSO PARA LOS NEGOCIOS

Mientras que los hoteles de algunas zonas de Estados Unidos y las aerolíneas se han quejado de no haber obtenido los ingresos que esperaban del Mundial —lo que refleja los elevados precios de las entradas y ⁠los servicios de hostelería del torneo—, la visita de los aficionados escoceses a Boston ha supuesto una bendición para los negocios locales, especialmente para los que venden cerveza.

"Sabíamos que la ciudad iba a estar muy concurrida, pero no nos dimos cuenta de que iban a beber tanto", afirmó Adam Romanow, fundador y director ejecutivo de Castle Island Brewing Co., con sede en Boston.

Las ventas de la cerveza de la empresa en junio en el emblemático bar Cheers —que se hizo famoso gracias a la ‌exitosa serie de televisión de los años 80 y 90— fueron un 75% superiores a las del mismo periodo del año pasado, señaló Romanow.

Martha Sheridan, directora ejecutiva de Meet Boston, entidad que promueve el turismo en la ciudad, señaló que el personal de los bares había estado recibiendo propinas por un total de casi 1.000 dólares al día y que los ingresos fiscales de la ‌ciudad y del estado de Massachusetts recibirían un impulso.

"Pero nada de eso se puede comparar con la pura alegría y la camaradería que todos estamos viviendo en este momento", dijo Sheridan. "Siento que tenemos un ‌nuevo amigo para toda ⁠la vida en Escocia".

Para el aficionado Johnston, que estaba a punto de tomar un autobús a Nueva York y luego un vuelo a Orlando para llegar ​a tiempo al último partido de la fase de grupos de Escocia en Miami contra Brasil el miércoles, marcharse de Boston le ofrecía la posibilidad de trasladar la fiesta a un lugar nuevo.

"Miami Beach, palmeras, samba, el Tartan Army", dijo. "Es el paraíso del fútbol, ¿no?".

(Editado en español por Javier Leira)