Ecuador vs. Curazao: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Ecuador se medirá ante su par de Curazao este sábado 20 de junio desde las 21 hs en el Estadio Kansas City, de Estados Unidos. Se trata de un encuentro clave del Mundial 2026 en el que ambos combinados definirán su oportunidad de pasar de fase, ya que llegan tras algunos traspiés en sus debuts mundialistas.

Ecuador vs. Curazao: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos combinados y sus futbolistas, la inteligencia artificial estableció que el ganador indiscutido será Ecuador. De acuerdo con las estadísticas, la selección sudamericana ostenta un abrumador 86,7% de probabilidades de quedarse con la victoria, frente a un escaso 4,7% de chances de Curazao y un 8,6% destinado al empate.

Para la inteligencia artificial, el gran ganador del encuentro será Ecuador (Foto: Getty Images)

La gran ventaja se da por la diferencia entre ambos planteles y los resultados de la primera fecha del torneo. Si bien el combinado dirigido por el director técnico argentino Sebastián Beccacece viene de sufrir una ajustada y dolorosa derrota por 1 a 0 frente a Costa de Marfil en Filadelfia, el combinado ecuatoriano demostró solidez defensiva y un volumen de juego considerable.

En el plano de las individualidades, Ecuador cuenta con futbolistas consolidados en la élite europea, quienes se perfilan para liderar la ofensiva ecuatoriana ante un rival con severas falencias estructurales en el retroceso.

Por su parte, Curazao transita un estreno mundialista histórico, pero negativo y complejo. El seleccionado conducido por el experimentado Dick Advocaat viene de sufrir la goleada 7 a 1 de Alemania.

Además, el seleccionado ha recibido al menos dos goles en cuatro de los últimos cinco partidos que jugó, lo que podría ser alarmante al considerar el poderío físico y la velocidad en transiciones que posee el conjunto sudamericano.

La inteligencia artificial considera que Ecuador no solo ganará el partido, sino que se verá empujado a buscar una diferencia de goles considerable, ya que podría cerrar la zona ante la poderosa Alemania.

Mundial 2026: dónde ver Ecuador vs. Curazao desde Argentina

Si bien muchos optan ver los partidos por Fútbol Libre o Xuper TV, la modalidad es ilegal y puede ser peligrosa. En esta Copa del Mundo, hay diferentes canales oficiales para seguir cada uno de los partidos: