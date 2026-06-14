La Selección de Alemania apabulló a Curazao en el Mundial 2026 y cumplió con la lógica

Alemania cumplió con la lógica y arrasó a Curazao en el Mundial 2026.

El Grupo E del Mundial 2026 tuvo uno de los cruces más desparejos en la previa de la primera jornada, cuando Alemania y Curazao se enfrentaron en Houston este domingo 14 de junio a las 14 (hora argentina). Para los europeos será el inicio de una nueva ilusión en busca de recuperar el protagonismo perdido en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, mientras que para los caribeños representará un momento histórico: su estreno absoluto en la máxima competencia del fútbol internacional.

El partido aparece como una oportunidad clave para ambos. Alemania confirmó su condición de favorita dentro de una zona que también integran Ecuador y Costa de Marfil, mientras que Curazao buscó dar el golpe y demostrar que su clasificación al torneo no fue una casualidad. La expectativa es alta, especialmente por el contraste entre una potencia histórica y una selección debutante que ya escribió la página más importante de su historia deportiva.

El resumen de Alemania vs. Curazao

A los cinco minutos del primer tiempo, Felix Nmecha abrió la cuenta con el gol del 1-0. A los 21, Livano Comenencia entró en la historia de Curazao y marcó el 1-1, en el primer tanto de todos los tiempos para su país en una Copa del Mundo. A los 40, Nico Schlotterbeck estableció el 2-1 para Alemania de cabeza tras un corner desde la derecha. Para colmo, sobre el cierre del primer tiempo, Kai Havertz sentenció el 3-1 de penal.

Ya al minuto del complemento, Jamal Musiala hizo el 4-1. A los 17, Leroy Sané falló una chance clarísima, mano a mano, y la tiró afuera. A los 23, apareció Nathaniel Brown para el tanto del 5-1. A los 32, Deniz Undav aprovechó el centro atrás de Joshua Kimmich para marcar el 6-1. Sobre la hora, fue el turno de Havertz otra vez para sellar el 7-1 definitivo.

Los goles de Alemania vs. Curazao

El 1-0 de Nmecha:

El 1-1 de Comenencia:

El 2-1 de Schlotterbeck:

El 3-1 de Havertz de penal:

El 4-1 de Musiala:

El 5-1 de Brown:

El 6-1 de Undav:

El 7-1 de Havertz:

Alemania quiere recuperar la memoria

Alemania llega al certamen con la obligación de ser protagonista. Cuatro veces campeona del mundo, la selección germana consiguió su clasificación tras superar algunas dificultades en las eliminatorias europeas y logró consolidar una base de jugadores experimentados junto a una nueva generación de futbolistas que ilusiona a sus hinchas.

Entre sus principales figuras aparecen nombres de jerarquía internacional como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Manuel Neuer, quienes integran una convocatoria con amplio recorrido en las principales ligas de Europa. El conjunto alemán intentará imponer su experiencia desde el primer minuto para evitar cualquier sorpresa en el debut.

Alemania vs. Curazao, uno de los partidos más desparejos del Mundial 2026.

Curazao, la cenicienta de esta Copa del Mundo

Del otro lado estará Curazao, una de las grandes historias del Mundial 2026. Con apenas unos 185.000 habitantes, la isla caribeña logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y se convirtió en una de las naciones más pequeñas en alcanzar semejante logro. El equipo dirigido por Dick Advocaat construyó su crecimiento a partir de futbolistas nacidos en los Países Bajos con raíces curazoleñas, una estrategia que permitió elevar considerablemente el nivel competitivo de la selección.