Lali Espósito se cansó y dijo lo que todos piensan de los votantes de Milei: "Podría no hacerlo"

Lali visitó Olga y habló por primeras vez de las críticas que recibió de los libertarios. La artista pop manifestó su preocupación con la victoria de Javier Milei en las PASO.

Lali Espósito volvió a hablar de la publicación que hizo tras la victoria de Javier Milei en las PASO que la convirtieron en el blanco preferido de los seguidores del libertario y de varios referentes de la Libertad Avanza. “Qué peligroso. Qué triste”, había escrito la artista en su cuenta de Twitter. Sus dichos la hicieron pasar un pésimo momento en las redes, pero de todas formas reafirmó su postura.

La cantante visitó Soñé Que Volaba, el programa de Migue Granados en Olga, y reconoció que no opinar le ahorraría muchos problemas, pero le resulta imposible no manifestarse por su historia de vida. Lejos de escaparle a la controversia, Lali analizó las críticas que recibió de los seguidores del economista libertario.

Cuando en la entrevista le consultaron sobre ese episodio, la creadora de hits como Disciplina analizó: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real".

"No me vas a ver contestando. Hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de ésa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, que no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia", continuó y subrayó: "Y lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras'".

Luego, explicó su decisión de hacer el posteo: “Uno es la historia que tiene, y yo en algún punto crecí en una casa donde la historia de nuestro país, y lo que pasó en nuestro país es heavy, entonces para mí es imposible no expresarme como ser social, en un tuit o ahora que estamos hablando de esto". "Podría no hacerlo, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así, soy muy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera”, aseguró.

Al día siguiente del domingo de las elecciones, y luego de haber recibido críticas, la cantante volvió a expresarse públicamente. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, indicó.

“Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Sí! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, concluyó. Además, su posteo fue el puntapié para que varios artistas expresen su preocupación ante una eventual presidencia de Javier Milei.

La insólita exigencia de Lali Espósito a la hora de elegir pareja

Lali Espósito es una cantante y actriz que comenzó su carrera a los 10 años en Rincón de Luz y durante toda su adolescencia fue protagonista de tiras infantojuveniles de Cris Morena. La artista se hizo un lugar en el mundo del espectáculo tras salir de la maquinaria de la famosa productora y logró convertirse en una de las figuras más importantes de la música argentina actual, con éxito internacional. De esa manera, todo lo que ocurre en su vida es de interés público y por eso sus recientes declaraciones sobre el amor tuvieron masiva resonancia.

La intérprete de hits como N5 y Boomerang se mostró algo harta de las especulaciones sobre su vida amorosa por parte de la prensa y de algunos usuarios de redes sociales, pero apeló a su característico humor al hablar al respecto. "Quiero aclarar cosas porque a veces veo en las redes comentarios como ‘¿por qué Lali está soltera? ¿Por qué elige estar soltera?'. Mucho se dice del amor libre, mucho se dice que tengo el corazón roto por tal persona, o hay gente que cree que al ser bisexual no podés estar de novio porque no te podés decidir", comenzó su contundente descargo Lali.

"Hay gente que inventa parejas. Lo cierto es que no tienen ni idea de con quién estoy o con quién dejo de estar. De la intimidad, ¿Qué se sabe? Nada. Pero tomé la decisión, en este video de TikTok, de decir realmente le motivo por el que yo no estoy de novia", continuó Espósito en el video que subió. Y siguió generando intriga: "No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial, desde hace un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien. Es algo que intento decir ‘bueno, no es tan importante, tiene otra cosa’. Pero hay una exigencia".

Espósito habló de una necesidad que tiene respecto de una habilidad que su pareja ideal debería tener y se relaciona con un aspecto de su personalidad que ha mostrado en más de una ocasión: su amor por la comida. "Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!", cerró.