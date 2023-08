Lali Espósito dio un show en España y la sorprendieron con un polémico cartel sobre Milei: "Sos vos"

La cantante está a punto de cerrar su gira en el país europeo, pero su polémica con el candidato a presidente llegó a generar controversia de forma internacional.

Luego del triunfo de Javier Milei en las PASO, Lali Espósito se colocó en el foco de la polémica tras mostrarse totalmente en contra de las medidas propuestas por en candidato en caso de ganar las elecciones. La cantante hizo un fuerte descargo en redes que dividió la aguas y le costó muchos críticas. Sin embargo, el tema cruzó fronteras internacionales y llegó hasta su último show en España.

La intérprete de Quiénes Son? está a punto de darle un cierre a su gira por el país europeo, sin embargo, vivió un insólito momento en uno de sus últimos shows. Luego de que Espósito hiciera su descargo en contra de Milei y sus seguidores, en las redes sociales se viralizó un contraataque a la cantante por parte de los militantes del partido político del candidato. "La única Lali que importa es La Libertad Avanza", fue la frase de los seguidores de Milei que se popularizó.

En este marco, un fanático de la cantante se tomó de esta imagen viral y le dedicó un particular cartel a Lali mostrándole su apoyo en esta situación. "Lali bertad sos vos", se pudo leer en el cartel que hizo el seguidor. El cartel se viralizó en redes sociales y, a partir de esto, el autor del mismo declaró en redes sociales: "Lali lo vio y me tiró un beso".

Qué dijo Lali sobre Javier Milei

Lali Espósito volvió a la carga contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y sus votantes. En un durísimo descargo, la cantante y actriz redobló la apuesta contra el libertario luego de los mensajes que envió en la noche del domingo 13 de agosto y aseguró que "es realmente triste votar un anti derechos".

La artista que es reconocida a nivel mundial decidió no guardarse nada de su pensamiento y dejó en claro su posición contra Milei, que se convirtió en el candidato más votado de las Elecciones 2023 durante las PASO. Ya en la noche del domingo, mientras se conocían los resultados de la votación, Lali había había calificado de "peligroso y "triste" el panorama electoral. Su mensaje generó apoyo, pero también una catarata de críticas superagresivas y denigrantes por parte de los fanáticos libertarios. En la mañana del 14 de agosto, la ex Casi Ángeles salió a cruce de todos.

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", disparó sin filtros la actriz. Lali siempre se mostró en favor de los derechos sociales y de los trabajadores, una postura que pocos artistas suelen hacer pública, y esta vez no fue la excepción. En la misma línea, Espósito recargó las tintas sobre el significado de que el voto a Milei se consolide en las elecciones generales de octubre: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".

"Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que sí! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen!Un beso respetuoso para todos", concluyó la cantante.