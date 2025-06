Por falta de presupuesto, el Hospital de Clínicas deberá "empezar a cobrar" a pacientes

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, alertó que deberán "empezar a cobrar a los pacientes" porque sino tendrán seguir "achicando" la cantidad de cirugías e internaciones en un establecimiento que ya se encuentra en "un 50% de funcionamiento". Esta advertencia se conoce un día después de que cientos de médicos y estudiantes realicen un abrazo simbólico al hospital para exigir mejores condiciones laborales y mayor presupuesto.

"Tenemos que manejarnos con la plata que tenemos. La única chance es achicar el funcionamiento y ver de que manera el hospital genera recursos. Tenemos que empezar a cobrar a los pacientes", lanzó Melo en declaraciones a Urbana Play. El directivo se mostró preocupado ante la grave situación que atraviesa el hospital escuela, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del presupuesto del Ministerio de Educación nacional. "Vamos a pedir al Poder Ejecutivo que autorice cobrar prestaciones. La medicina sin recursos no existe", apuntó.

Melo explicó que anteriormente el propio hospital se hacía cargo del costo de la atención, de las cirugías y de los insumos de cada intervención, pero que actualmente "hay un retraso importante" en el monto de las partidas necesarias y por ese motivo se encuentra "al 50% de funcionamiento". "La única manera de seguir funcionando es achicando la función del hospital. Hacemos menos cirugías, cerramos partes. Y lo otro es el retraso salarial, es de casi el 40%", agregó.

Cuánto cuesta una cirugía en el hospital

El directivo también detalló que el cobro de un "bono" no alcanzaría para afrontar los gastos, que ascendería a $2.000.000 por cada cirugía. "Un paciente que ingresa y se tiene que hacer una cirugía, solo de anestesia, precisa $400 mil. A eso sumale insumos y medicamentos. Cualquier mini intervención no es menos de $1.000.000 o $2.000.000. El hospital bancaba esa parte, ahora no. O seguimos achicando o generamos recursos", planteó.

Cada año, el Hospital de Clínicas realiza distintas campañas de atención gratuita destinadas a la comunidad y, además, atiende anualmente más de 360.000 consultas externas y realiza más de 8.000 cirugías.

Según un informe publicado recientemente por la UBA, el hospital sufre la falta de actualización presupuestaria desde abril de 2024 y dicha situación compromete gravemente la atención sanitaria universitaria. “Desde hace más de un año, la actualización presupuestaria para la función salud de la UBA es del 0%”, se advirtió en el texto publicado por la universidad.