Este jueves 26 de junio se realiza un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, dependencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de exigir mejoras en el sistema público sanitario y educativo. Profesionales y estudiantes reclaman, en la entrada del establecimiento, una actualización presupuestaria para la atención sanitaria universitaria mientras que denuncian que hace un año, el Gobierno de Javier Milei no dispone de incrementos para las diferentes áreas.

En este marco, las actividades comenzaron pasadas las 10 de la mañana con un encuentro en la explanada sobre Avenida Córdoba. En tanto, a las 11 se llevó a cabo un acto en la escalinata del hospital, sobre calle Paraguay, seguido de una rueda de prensa.

Según un informe publicado recientemente por la UBA, el hospital sufre la falta de actualización presupuestaria desde abril de 2024 y dicha situación, compromete de forma grave la atención sanitaria universitaria. “Desde hace más de un año, la actualización presupuestaria para la función salud de la UBA es del 0%”, apuntó un documento publicado por la Universidad de Buenos Aires. El texto puntualiza que la última actualización de la asignación presupuestaria para salud se realizó en abril de 2024. MÁS INFO Hospital Garrahan Tras el festival en el Garrahan, los trabajadores anunciaron un nuevo paro el domingo

El Hospital de Clínicas José de San Martín es un hospital-escuela insignia, institución destinada al desarrollo, incorporación y difusión de los conocimientos médicos, la formación de recursos humanos para la salud en todos sus tipos y niveles y la producción de servicios de salud para la población nacional y local. En sus casi 40 aulas. cursan por año 9000 alumnos de ciencias de la salud. El hospital realiza cada año distintas campañas de atención gratuita destinadas a la comunidad y, además, atiende anualmente más de 360.000 consultas externas y realiza más de 8.000 cirugías. Como parte de su tarea académica y social, el hospital recibe a pacientes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de todo el país, más del 50% de ellos sin cobertura social.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, fue el primero en tomar la palabra. "En el año hay un 70% de inflación acumulado, sin embargo a los hospitales universitarios se les otorgó 0% de aumento en este período. Esta situación se enmarca en una emergencia presupuestaria que atraviesa a numerosas instituciones púbicas, entre otras el Hospital Garrahan y la UBA", apuntó. Y agregó: "Si hablamos de salarios docentes, no docentes, investigadores y médicos, la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 40%. Viendo todo esto, pareciera que el objetivo es la pérdida de la calidad educativa de nuestra universidad. Aún así, es reconocida en el mundo entero".

"Se presentó, el 18 de mayo ante el Congreso, el proyecto de ley de Financiamiento a la Educación Universitaria. Tiene por objeto garantizar la protección y el financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino y también favorecerá al mejor funcionamiento de hospitales universitarios que, debido a esta crisis, cada vez debe responder a las demandas de más y más argentinos, pero con menor presupuesto. La educación, la salud y la ciencia son imprescindibles para sacar un país adelante. Nuestro compromiso es seguir reclamando, democráticamente, por el derecho de todos a la educación y la salud pública", cerró.

Mientras que Luis Arotto, presidente de Asociación Médica del Hospital de Clínicas, destacó la comunidad del hospital y aseguró el personal no docente, por ejemplo, "hacen que las cosas funcionen y se sostengan a pesar del bajo presupuesto, ponen un esfuerzo sobrehumano y tienen una habilidad muy especial para que esto sea de esta forma". Asimismo, remarcó que "la medicina es costosa porque es caro enseñar y formar desde un punto de vista economicista, pero no desde un punto de vista social". Aún así, a pesar de los ataques y recortes, sostuvo que la Universidad de Buenos Aires "es un emblema, un orgullo; tenemos la mejor universidad rankeada de habla hispana" y pidió que "no la dejemos caer".

Juan Carlos Rodríguez, subdirector del Hospital de Clínicas, agradeció el acompañamiento en la medida de fuerza simbólica y detalló la realidad actual que atraviesan. "Cuando viene un paciente a la guardia, lamentablemente muchas veces le tenemos que decir que vaya a otro centro. Eso no es ningún orgullo para nosotros. Pero lo que sucede, es que el paciente se quiere quedar... Evidentemente las cosas las hacemos bien", apuntó. Además, apuntó que hay una reducción del 30% de cirugías programadas, mientras proyectan que ante la falta de una actualización a futuro generará que el número aumente aún más.

"Esto es una escuela de alta complejidad que forma licenciados, enfermeros, técnicos y médicos. Forma médicos que después están en todos los sanatorios del país y que son de excelencia. El abrazo es para defender eso y que este hospital siga funcionando como se merece, como queremos. Queremos curar, enseñar e investigar", sentenció.

Nota en desarrollo...