Lali Esposito volvió a fulminar a Milei tras sus tweets: "Del UNICO bando que voy a estar siempre"

La artista rompió el silencio luego de sus mensajes contra el candidato de La Libertad Avanza. En un nuevo mensaje apuntó contra los votantes anti derechos.

Lali Espósito volvió a la carga contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y sus votantes. En un durísimo descargo, la cantante y actriz redobló la apuesta contra el libertario luego de los mensajes que envió en la noche del domingo 13 de agosto y aseguró que "es realmente triste votar un anti derechos".

La artista que es reconocida a nivel mundial decidió no guardarse nada de su pensamiento y dejó en claro su posición contra Milei, que se convirtió en el candidato más votado de las Elecciones 2023 durante las PASO. Ya en la noche del domingo, mientras se conocían los resultados de la votación, Lali había había calificado de "peligroso y "triste" el panorama electoral. Su mensaje generó apoyo, pero también una catarata de críticas superagresivas y denigrantes por parte de los fanáticos libertarios. En la mañana del 14 de agosto, la ex Casi Ángeles salió a cruce de todos.

Qué dijo Lali Espósito de Javier Milei

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", disparó sin filtros la actriz. Lali siempre se mostró en favor de los derechos sociales y de los trabajadores, una postura que pocos artistas suelen hacer pública, y esta vez no fue la excepción. En la misma línea, Espósito recargó las tintas sobre el significado de que el voto a Milei se consolide en las elecciones generales de octubre: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".

"Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que sí! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen!Un beso respetuoso para todos", concluyó la cantante.

La reacción de los famosos a la victoria de Milei

Lali no fue la única celebridad que se mostró preocupada por el avance de la ultraderecha en la Argentina. La humorista y guionista Malena Pichot fue una de las primeras en poner el foco en la situación y apuntó: "Si gana Milei, hasta él se preocupa". Por su parte, el actor Gonzalo Heredia publicó una imagen de Los Simpson con la frase "que Dios se apiade de nosotros" y agregó: "Y es lo último q diré hoy".

Asimismo, el periodista de espectáculos Pablo Layus planteó: "Mis hijos, consumidores de redes pero todavía no votan, ya habían adelantado que ganaba". Mientras que en un tono más fuerte, publicaron mensajes la actriz Julieta Zylberberg y la humorista Dalia Gutmann. "Entiendo el descontento con los últimos gobiernos. Pero este resultado es una pesadilla", planteó la locutora, mientras que Zylberberg criticó: "Decadente el resultado de las Paso… Me dan miedo, directamente".