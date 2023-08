Nancy Dupláa se sumó a los comentarios de Lali y Moria contra Milei: "Miedo"

Nancy Dupláa utilizó sus redes sociales para expresarse tras la victoria de Javier Milei en las Elecciones PASO 2023. El contundente posteo de la actriz

Nancy Dupláa realizó un comentario contundente contra el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, tras la victoria del polémico economista en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevaron adelante el domingo 13 de agosto. La actriz utilizó sus redes sociales para cruzar al precandidato a presidente, tal como lo hicieron, entre otras figuras, Lali Espósito, Moria Casán y Trueno.

Las Elecciones PASO 2023 dejaron un sinfín de reacciones en la población argentina por el triunfo sorpresivo de Javier Milei con más del 30%. Es por eso que distintas personalidades ya sea de la farándula, la cultura y la política salieron a dar sus opiniones respecto a esta situación, como es el caso de Nancy Dupláa.

Nancy Dupláa se descargó mediante su cuenta de Instagram.

"Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", compartió la actriz en sus historias de Instagram, replicando lo que había escrito otra persona en Twitter. "Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones", agregó.

El posteo de Nancy Dupláa se suma a los de Lali Espósito, Moria Casán, Trueno, Catriel, entre otras figuras del arte y el espectáculo. "Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho", concluyó la actriz de 53 años.

El Fan de Wanda escrachó a Javier Milei y ventiló todo: "Te conocimos cuando..."

Mariano de la Canal reaccionó ante los dichos de Javier Milei sobre Lali Espósito y le dedicó un contundente texto al candidato a presidente por La Libertad Avanza. La cantante se mostró preocupada ante el triunfo del libertario en las PASO, publicó contundentes tweets al respecto y así el político le respondió sin tapujos ante los medios.

Luego de que Lali reaccionara por los resultados del líder de La Libertad Avanza y enfrentara las críticas, el candidato presidencial intentó ningunearla en una entrevista, pero sus fans salieron a defenderla. Incluso algunas figuras conocidas, como Mariano de la Canal, fueron durísimos con el liberal.

"¿Quién es Lali? La que nos cantó el himno en el mundial cuando fuimos campeones. También llena estadios en varios países por su música. Ya si no sabés eso me parece que sos poco popular", escribió el "Fan de Wanda" en una de sus historias de Instagram, indignado con las declaraciones de Milei. Y agregó: "Me da un poquito a misoginia ese comentario. Me da como a esa gente que tiene un poquito de poder y ya se hacen los cool nombrando a los Rolling Stone. Amora, todos te conocimos cuando eras novio de la cantante Daniela, endúlzame que soy café".

De la Canal se despegó de cualquier mensaje partidario antes de que los usuarios de redes reaccionara y soltó: "Aclaro: estoy bancando a Lali, no me gusta cuando chicanean a una mina. Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa me dan igual. Nunca nadie me regaló nada. Todo me lo gané a base de pasar vergüenza en la tele entreteniéndolos y laburando como perra".