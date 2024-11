Milito sorprendió en Racing sobre el futuro de Costas: "Hay que hablar"

La sorpresiva revelación de Diego Milito sobre el futuro de Gustavo Costas en racing, en caso de que resulte elegido presidente.

Mientras en Racing continúa la alegría por la consagración de la Copa Sudamericana, el clima por las próximas elecciones presidenciales comienza a subir de tono. Diego Milito, ídolo y uno de los candidatos en los comicios, sorprendió sobre el futuro de Gustavos Costas en caso de que resulte elegido presidente y de la relación con Víctor Blanco.

En diálogo con Radio La Red, el referente de la lista Racing Sueña expresó su deseo con respecto a la continuidad del entrenador que le dio la gloria reciente al club: "Tengo una relación muy buena con Costas. Gustavo junto con el Bocha, me hizo hacer realidad el sueño de cualquier pibe. Tengo una relación espectacular y me alegra que tenga esta posibilidad, la gente lo adora.Tengo que hablar con el director deportivo sobre la continuidad de Costas, ya se van a enterar. No voy a decir nada, habrá un director deportivo y con el primer entrenador que nos vamos a sentar a hablar es con Gustavo".

Si bien no aseguró que Costas seguirá en el cargo, Milito ponderó más lo que hizo el DT por encima de la dirigencia para alcanzar el campeonato: "La obtención de títulos no tiene que ser esporádica. Racing se encontró con el resultado por un gran trabajo de Gustavo y de los jugadores, pero no puede ser esporádico. Hay que trabajar mucho y capitalizar estos triunfos. No podemos esperar siempre que la pelota pegue en palo y entre porque un día va a pegar en el palo y va a salir. Tenemos que invertir, tenemos que ver hacia dónde queremos ir".

El exjugador también se refirió a la pisibilidad concretar de realizar reformar en el estadio: "Tenemos que invertir, tenemos un estadio hermoso, tenemos que ver hacia dónde queremos ir. Hay que remodelar el estadio, estamos trabajando con la empresa que hizo el estadio de River, me reuní con ellos en España para hacer un proyecto de remodelación e iremos viendo qué tan viable es".

En el mismo sentido, el exfutbolista de Inter de Milán explicó que "dar el salto de calidad es básicamente que no se te caiga la mampostería de la cancha" y agregó: "El equipo campeón de la Sudamericana no tiene un predio para entrenar, va al Predio Tita y vuelve para bañarse al Estadio y el campo de juego no está en condiciones".

Por otro lado, habló del actual presidente: "Al primero que le hablé cuando iba a presentarme fue con Victor, me junté tres veces. No hay nada personal con Blanco, tenemos diferencias de visión: la inversión no es un gasto. Los clubes de esta magnitud no se pueden manejar con una o dos personas porque hacemos agua. Hoy elige pegarme a mí y sinceramente me duele, lo respeto como presidente, pero lógicamente no coincido".

Para finalizar, descartóm una vez más, una alianza con quien irá de candidato de vicepresidente por el oficialismo: "Que Blanco se quede en AFA para mí no es un problema. Me pidió 16 asambleístas, un vicepresidente. Si hay una persona válida lo podemos hablar, pero generar una unión me parecía imposible".