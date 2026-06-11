Chau bañera: la ducha a ras de piso es la nueva tendencia en baños en 2026

La pendiente del piso debe ser de entre el 1% y el 2%.

Las bañeras tradicionales están perdiendo terreno frente a una propuesta más moderna y funcional: la ducha a ras de piso. Te contamos por qué se impone en 2026, qué ventajas trae, qué cuidados técnicos exige y qué tenés que evaluar antes de instalarla en tu casa o departamento.

Por qué la bañera clásica quedó en el pasado

En 2026 las bañeras tradicionales vienen perdiendo lugar de manera sostenida. La ducha a ras de piso se impone por su diseño moderno, su practicidad y la sensación de amplitud que aporta a los espacios. El formato privilegia ambientes abiertos, líneas minimalistas y una experiencia cercana a la de un spa en casa.

Además, ayuda a integrar el baño con el resto de la ambientación y mejora la accesibilidad para todas las edades. Sin bordes ni obstáculos, el acceso es mucho más fácil para personas mayores o con movilidad reducida. Más allá de la estética, estas duchas ofrecen ventajas funcionales concretas ya que tienen menos barreras, circulación más fluida y una lectura espacial más limpia.

Los tres secretos técnicos que no se pueden negociar

Los especialistas subrayan tres ejes fundamentales para que la ducha a ras de piso funcione bien y no se convierta en un dolor de cabeza. El primero es la pendiente, que debe ser entre el 1% y el 2% para asegurar que el agua escurra correctamente hacia el desagüe sin estancarse.

El segundo es la impermeabilización: toda la zona debe quedar cubierta por una membrana estanca que evite filtraciones hacia las estructuras y las unidades contiguas. El tercero es el sifón accesible, que tiene que quedar a mano para la limpieza periódica y así prevenir taponamientos y malos olores. Si alguno de estos tres puntos falla, el problema está garantizado.

Una membrana estanca evita filtraciones hacia las estructuras y los vecinos.

Materiales y mantenimiento: lo que hay que saber

El desagüe suele quedar oculto bajo una rejilla angosta que aligera la escena visual, pero ese aspecto pulcro exige atención. Conviene prever rejillas desmontables y de fácil mantenimiento para no pasarla mal cada vez que haya que limpiar. Además, el piso tiene que ser antideslizante para reducir riesgos en el uso cotidiano.

La mampara de vidrio discreta suele ser la elección más elegante para evitar salpicaduras y cerrar funcionalmente el área sin cortar la continuidad visual. Es importante elegir materiales resistentes a la corrosión y limpiar los sellos con regularidad para prolongar la vida útil y conservar el aspecto minimalista.