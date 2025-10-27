Chevrolet presentó en Argentina su primer SUV híbrido enchufable

El modelo híbrido que presentó Chevrolet en Argentina.

Chevrolet dio un paso decisivo hacia la movilidad sustentable en Argentina con el lanzamiento de la Captiva PHEV 2026, el primer SUV híbrido enchufable que la marca comercializa en Sudamérica. Este vehículo combina un motor naftero y uno eléctrico para ofrecer una potencia total de 204 CV y un torque de 310 Nm, logrando una autonomía superior a 1.000 kilómetros en modo combinado.

El diseño de la Captiva PHEV MY26 combina modernidad y sofisticación con un estilo aerodinámico y urbano. Su frente se caracteriza por una parrilla negra High Gloss y faros delanteros LED con luces diurnas DRL. En los laterales, las líneas fluidas y las llantas de aleación de 18” junto con las barras de techo negras realzan su carácter deportivo y elegante. Al trasero, las luces full LED y el portón con apertura eléctrica completan su perfil distintivo.

En el interior, el confort está garantizado con asientos de eco-cuero, un volante multifunción deportivo, techo solar panorámico y aire acondicionado digital. La distancia entre ejes de 2.8 metros suma amplitud para cinco pasajeros, mientras que el baúl ofrece una capacidad de 532 litros, ideal para viajes familiares o urbanos.

La combinación híbrida enchufable integra un motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros y un sistema eléctrico con batería de 20.5 kWh, que puede recargarse tanto a través del motor térmico como por fuentes externas mediante un cargador rápido CCS2 o corriente alterna domiciliaria de hasta 6,6 kW. La transmisión automática DHT de una sola marcha con función Auto Hold y la tracción delantera completan el conjunto mecánico.

En cuanto a seguridad, la Captiva PHEV incluye seis airbags, frenos ABS con distribución electrónica (EBD), control de estabilidad (ESC), cámara 360°, asistente de salida en pendiente y control de descenso, entre otros sistemas avanzados. A esto se suma el paquete 'Chevrolet Intelligent Driving' con un completo sistema de asistencia a la conducción (ADAS).

El sistema multimedia ofrece una pantalla táctil LCD de 15,6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, un panel digital de 8,8” y un sistema de audio con seis parlantes, además de cuatro puertos USB para mantener a todos los ocupantes conectados durante el viaje.

El nuevo modelo ya se puede adquirir en Argentina

Chevrolet respalda su apuesta con una garantía de 3 años o 100.000 km para el vehículo y 8 años o 150.000 km para la batería eléctrica. Además, quienes adquieran la Captiva PHEV en preventa recibirán los tres primeros servicios bonificados.

Para acompañar estos lanzamientos eléctricos e híbridos, Chevrolet inauguró en sus concesionarios el concepto Store in Store, un espacio exclusivo para la exhibición y venta de modelos electrificados como la Captiva PHEV y el Spark EUV 100% eléctrico. Este showroom incluye un cargador domiciliario para que los clientes puedan experimentar cómo se carga un vehículo eléctrico o híbrido en casa.