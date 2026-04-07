Autos para personas con discapacidad: los modelos disponibles y cómo comprarlos con hasta 50% de descuento

Cómo obtener un 50% de descuento en vehículos para personas con discapacidad.

Muchas personas desconocen que el Estado nacional otorga una ayuda económica para adquirir vehículos adaptados, pensados especialmente para quienes tienen discapacidad. Esta medida busca facilitar la movilidad y autonomía a través de un descuento significativo que puede llegar hasta el 50 por ciento.

La Ley N° 19.279 establece que quienes cuenten con discapacidad pueden comprar autos 0km de fabricación nacional con una rebaja de hasta la mitad del precio de lista al contado. Este descuento no incluye accesorios opcionales ni los comandos de adaptación que el vehículo pueda necesitar.

Además, quienes opten por autos importados con adaptaciones específicas, tienen la ventaja de estar exentos de varios impuestos y tasas, entre ellos los derechos de importación, tasas de estadística y servicio portuario, así como impuestos internos e IVA. Esto hace que el costo final sea mucho más accesible.

Cómo acceder a este beneficio

Para iniciar el trámite, es fundamental ingresar al sitio oficial Argentina.gob.ar, en la sección destinada a la franquicia para compra de vehículos particulares. Allí, se detalla la documentación requerida, que incluye:

Clave fiscal de ARCA (Ex AFIP) (nivel 2 o superior).

Certificado de capacidad económica que otorga la ARCA (Ex AFIP).

Declaración jurada. La misma se completa online en el Sistema TAD

Qué modelos están disponibles para comprar con el 50 por ciento de descuento

El catálogo de vehículos elegibles puede variar según la oferta y demanda del mercado, pero en general abarca tanto autos nacionales como importados con opciones para adaptarlos a las necesidades de cada persona.

Entre los vehículos nacionales para comprar con el 50 por ciento de descuento se encuentran los siguientes modelos:

Peugeot 208 Active 1.6

Citroën C4 Cactus

Renault Captur

Chevrolet Spin

Fiat Cronos

Toyota Yaris

Volkswagen T-Cross 2024

Respecto de los importados con opciones de adaptación están disponibles estos autos:

Volkswagen Transporter (opciones de adaptación con rampas y asientos especiales)

Ford EcoSport (modificable con controles manuales y asientos adaptados)

Renault Kangoo (espacio interior amplio y facilidad de acceso)

Peugeot Partner (capacidad de carga y opciones de adaptación)

Un punto importante a tener en cuenta es que, una vez adquirido el vehículo con este beneficio, la legislación prohíbe expresamente vender, donar, ceder o transferir el auto. Esto asegura que la ayuda cumpla su propósito para quien realmente la necesita. Este programa representa una oportunidad única para quienes requieren un vehículo adaptado y buscan mejorar su calidad de vida con un ahorro considerable.