Escaneá documentos con WhatsApp en 8 pasos

WhatsApp sigue sumando novedades y esta vez Meta anunció seis cambios importantes que ya comenzaron a llegar a la app de mensajería más usada del mundo. La función más esperada es el escaneo de documentos directamente desde la aplicación, una herramienta que hasta ahora estaba disponible en iPhone y que finalmente aterriza en Android.
Con esta mejora, ya no hace falta depender de apps externas para digitalizar recibos, facturas o apuntes: la cámara del celular se encarga de capturar la hoja, corregir la perspectiva y generar un PDF listo para compartir. Dentro de cualquier chat, hay que tocar el clip de adjuntos, elegir “Documentos” y luego “Escanear documento”.
La cámara se abre con dos modos, automático o manual. El automático detecta el borde de la hoja y toma la foto de forma limpia; después, el usuario puede ajustar brillo o recorte antes de guardar el archivo en PDF. Una solución práctica para quienes suelen enviar papeles desde el celular.
Cómo escanear documentos en WhatsApp paso a paso
-
Abrí cualquier chat en tu WhatsApp.
-
Tocá el clip de adjuntos.
-
Seleccioná la opción “Documentos”.
-
En el menú superior, presioná “Escanear documento”.
-
Se abrirá la cámara con dos modos: automático (detecta el borde y toma la foto solo) o manual.
-
Ajustá brillo o recorte si lo necesitás.
-
Tocá “Siguiente” y enviá el archivo.
-
El documento quedará guardado en el chat en formato PDF.
De esta manera, enviar una factura, un recibo o cualquier papel importante es tan simple como mandar una foto, pero con el plus de que queda prolijo y en formato estándar.
Meta AI también gana protagonismo
Además del escáner, WhatsApp incorpora varias funciones potenciadas por la inteligencia artificial de Meta:
-
Imágenes generadas por IA para personalizar chats: con solo escribir un prompt, la app crea un tema visual único para cada conversación.
-
Fondos de videollamadas creados por IA: una opción similar a la anterior, pero pensada para darle estilo a las llamadas.
-
Búsqueda de usuarios en grupos: ahora se puede localizar rápidamente a alguien escribiendo su nombre en el buscador, que mostrará todas las conversaciones en común.
-
Fotos con movimiento: la app ya permite compartir imágenes que incluyen un breve clip de video y sonido, al estilo de las “Live Photos”.
-
Nuevos packs de stickers: más opciones para expresarse en los chats.