Escaneá documentos con WhatsApp en 8 pasos

La herramienta que hasta ahora estaba disponible en iPhone aterriza en Android.

WhatsApp sigue sumando novedades y esta vez Meta anunció seis cambios importantes que ya comenzaron a llegar a la app de mensajería más usada del mundo. La función más esperada es el escaneo de documentos directamente desde la aplicación, una herramienta que hasta ahora estaba disponible en iPhone y que finalmente aterriza en Android.

Con esta mejora, ya no hace falta depender de apps externas para digitalizar recibos, facturas o apuntes: la cámara del celular se encarga de capturar la hoja, corregir la perspectiva y generar un PDF listo para compartir. Dentro de cualquier chat, hay que tocar el clip de adjuntos, elegir “Documentos” y luego “Escanear documento”.

La cámara se abre con dos modos, automático o manual. El automático detecta el borde de la hoja y toma la foto de forma limpia; después, el usuario puede ajustar brillo o recorte antes de guardar el archivo en PDF. Una solución práctica para quienes suelen enviar papeles desde el celular.

Cómo escanear documentos en WhatsApp paso a paso

Abrí cualquier chat en tu WhatsApp. Tocá el clip de adjuntos. Seleccioná la opción “Documentos”. En el menú superior, presioná “Escanear documento”. Se abrirá la cámara con dos modos: automático (detecta el borde y toma la foto solo) o manual. Ajustá brillo o recorte si lo necesitás. Tocá “Siguiente” y enviá el archivo. El documento quedará guardado en el chat en formato PDF.

De esta manera, enviar una factura, un recibo o cualquier papel importante es tan simple como mandar una foto, pero con el plus de que queda prolijo y en formato estándar.

Ya no hace falta depender de apps externas para digitalizar documentos.

Meta AI también gana protagonismo

Además del escáner, WhatsApp incorpora varias funciones potenciadas por la inteligencia artificial de Meta: