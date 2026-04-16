Cuánto cuestan y cómo participar de subastas por consolas PlayStation 5

El objetivo de ARCA es descongestionar los depósitos aduaneros y reducir los costos de almacenamiento de la mercadería decomisada. Las disposiciones 23/2026 y 35/2026, publicadas en el Boletín Oficial, formalizan la venta. La primera fija un lote de cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB con joystick, con un precio base total de 816.000 pesos, es decir, 204.000 pesos cada una.

Los modelos disponibles y sus precios base

El catálogo completo incluye 12 consolas PlayStation 5, todas acompañadas por su control inalámbrico DualSense. Los lotes disponibles son los siguientes: PlayStation 5 Estándar 1 TB, con precio base desde $200.000 por unidad; también se subastan lotes de cuatro unidades con un valor inicial total de aproximadamente $816.000. PlayStation 5 Pro 2 TB, con un precio base de $355.500.

Para poner en contexto: una PS5 estándar nueva se consigue en tiendas oficiales y plataformas entre $1.300.000 y $1.500.000, mientras que la versión Pro de 2 TB oscila entre $1.800.000 y $2.500.000.

Cuándo es el remate y cómo funciona

La subasta se realizará de forma electrónica el 23 de abril de 2026 a través del portal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La inscripción cierra el mismo 23 de abril a las 11, y la ventana para ofertar se extiende hasta las 12:30.

Paso a paso para inscribirse

Para poder ofertar y participar, los interesados deben completar una serie de pasos: ingresar y registrarse en el sitio subastas.bancociudad.com.ar, suscribirse a la convocatoria específica antes de la fecha límite, y en algunos casos realizar una transferencia de caución previa.

Una vez inscritos, deberán constituir un depósito en garantía del 10% del valor base del lote elegido, monto que se devuelve en caso de no resultar adjudicatario.

Un detalle importante: el retiro es presencial

No se realizan envíos. Los productos adjudicados deberán retirarse de manera presencial, ya que no se realizan envíos, respetando el lugar y las condiciones detalladas en los pliegos de la subasta. Desde el organismo se indicó que ARCA prevé realizar nuevos remates a lo largo de 2026 con bienes incautados de distintos tipos.