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Cuánto cuestan y cómo participar de subastas por consolas PlayStation 5

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) va a rematar 12 consolas PlayStation 5 incautadas el 23 de abril de 2026. Los precios base arrancan desde los 200.000 pesos, una cifra muy por debajo del mercado, donde una PS5 estándar nueva supera el millón de pesos. El remate se hace de forma completamente online.

16 de abril, 2026 | 16.44

El objetivo de ARCA es descongestionar los depósitos aduaneros y reducir los costos de almacenamiento de la mercadería decomisada. Las disposiciones 23/2026 y 35/2026, publicadas en el Boletín Oficial, formalizan la venta. La primera fija un lote de cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB con joystick, con un precio base total de 816.000 pesos, es decir, 204.000 pesos cada una.

Los modelos disponibles y sus precios base

El catálogo completo incluye 12 consolas PlayStation 5, todas acompañadas por su control inalámbrico DualSense. Los lotes disponibles son los siguientes: PlayStation 5 Estándar 1 TB, con precio base desde $200.000 por unidad; también se subastan lotes de cuatro unidades con un valor inicial total de aproximadamente $816.000. PlayStation 5 Pro 2 TB, con un precio base de $355.500.

Para poner en contexto: una PS5 estándar nueva se consigue en tiendas oficiales y plataformas entre $1.300.000 y $1.500.000, mientras que la versión Pro de 2 TB oscila entre $1.800.000 y $2.500.000.

Cuándo es el remate y cómo funciona

La subasta se realizará de forma electrónica el 23 de abril de 2026 a través del portal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La inscripción cierra el mismo 23 de abril a las 11, y la ventana para ofertar se extiende hasta las 12:30.

Paso a paso para inscribirse

Para poder ofertar y participar, los interesados deben completar una serie de pasos: ingresar y registrarse en el sitio subastas.bancociudad.com.ar, suscribirse a la convocatoria específica antes de la fecha límite, y en algunos casos realizar una transferencia de caución previa.

Una vez inscritos, deberán constituir un depósito en garantía del 10% del valor base del lote elegido, monto que se devuelve en caso de no resultar adjudicatario.

MÁS INFO

Un detalle importante: el retiro es presencial

No se realizan envíos. Los productos adjudicados deberán retirarse de manera presencial, ya que no se realizan envíos, respetando el lugar y las condiciones detalladas en los pliegos de la subasta. Desde el organismo se indicó que ARCA prevé realizar nuevos remates a lo largo de 2026 con bienes incautados de distintos tipos.

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