Hazaña formoseña: con solo 16 años, la judoca Mobilio ganó la medalla de oro ganó el oro sudamericano y sumó otro podio continental

La judoca formoseña Mariana Mobilio ratificó su gran presente deportivo al conseguir dos medallas para la delegación argentina durante la Copa Panamericana y el Campeonato Sudamericano de Judo que se desarrollan en Lima. Con apenas 16 años alcanzó la medalla de oro en la categoría hasta 63 kilogramos Sub 18.

Posteriormente sumó una medalla de bronce en la misma división de peso, pero dentro de la categoría Sub 21, un logro que reafirma su crecimiento dentro del circuito internacional. Antes de viajar al certamen continental, Mobilio había manifestado su deseo de regresar al país con una medalla.

Finalmente, la atleta formoseña superó ampliamente ese objetivo al subir al podio en dos oportunidades y destacarse frente a algunas de las mejores exponentes juveniles del continente. La joven llegó a Perú respaldada por una serie de resultados destacados en competencias nacionales, entre ellas sus actuaciones en el Campeonato Nacional realizado en San Juan y en torneos disputados en Entre Ríos, rendimientos que le permitieron ganarse un lugar dentro de la selección argentina.

Oro en Sub 18 y podio en una categoría superior

La primera gran alegría de la competencia llegó en la categoría Sub 18 hasta 63 kilogramos, donde la atleta Mobilio logró consagrarse campeona. Con la obtención de la medalla dorada, la judoca ratificó de manera contundente su condición actual como una de las principales y más destacadas figuras juveniles del judo de nuestro país.

Lejos de conformarse con el título obtenido en su división, la deportista decidió asumir un desafío mayor al competir también en la categoría Sub 21. En este nivel se enfrentó a rivales de más edad y mayor trayectoria, un escenario donde volvió a sobresalir para quedarse finalmente con la medalla de bronce y redondear una participación verdaderamente memorable.

Esta destacada actuación adquiere una relevancia todavía mayor al considerar que la formoseña midió sus fuerzas ante rivales de una división superior. En cada combate, la joven demostró una notable capacidad técnica, gran madurez competitiva y un altísimo nivel deportivo, lo que significa un nuevo reconocimiento tanto para el judo de Formosa como para el trabajo formativo de entrenadores, clubes y familias.

Con apenas 16 años, la atleta consolida una carrera deportiva que genera grandes expectativas y la consolida entre las principales promesas nacionales. Su consagración en Lima no solo le otorgó el mérito de subir dos veces al podio continental, sino que también inscribió una página histórica para el deporte de su provincia, lo que posiciona a Formosa y a la Argentina en lo más alto del certamen sudamericano.